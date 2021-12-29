https://arabic.sputniknews.com/20211229/خبيران-أهداف-اقتصادية-خطيرة-وراء-محاولة-إسرائيل-إخراج-ميناء-اللاذقية-من-الخدمة-1054727460.html

خبيران: أهداف اقتصادية خطيرة وراء محاولة إسرائيل إخراج ميناء اللاذقية من الخدمة

خبيران: أهداف اقتصادية خطيرة وراء محاولة إسرائيل إخراج ميناء اللاذقية من الخدمة

أجمع خبراء ومحللون سوريون أن عدوان إسرائيل الجوي المتكرر على ميناء اللاذقية يهدف لإخراجه من الخدمة عبر تنفيذ حصتها من استكمال حلقة الحصار الاقتصادي على الشعب... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T10:04+0000

2021-12-29T10:04+0000

2021-12-29T10:04+0000

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في هذا المنحى أوضح الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء المتقاعد محمد عباس في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية يمثل امتداداً للعدوان الصهيوني - الأمريكي- التركي ضد سوريا بأشكال عديدة ومركبة، وفي إطار متابعة العقوبات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا لمحاصرة لقمة عيش المواطن السوري".يستهدف لقمة عيش السوريين وحليب أطفالهموحول المماطلة الأمريكية بالسماح بنقل الغاز المصري إلى لبنان قال عباس: "الأمريكيون يمارسون لعبة العصا والجزرة فيما يخص نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، ويحاولون العبث بالقرار السيادي السوري أملاً في الحصول على مكاسب سياسية، لكن الدولة السورية رفضت أي مساومة ما دفع الأمريكيين نحو التهديد الاقتصادي باستهداف ميناء اللاذقية الذي يشكل شرياناً حيوياً رئيسياً يوفر فرصة الثبات والدفاع والمقاومة الوطنية من خلال تحصين الشارع السوري، وتوفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة، وعندما ننظر إلى طبيعة الاستهداف نجد أن هناك استهدافاً لحليب الأطفال المجفف ولمواد الأرز والقمح وزيت الذرة والحاجات الأساسية التي يتم استيرادها من أجل أن يتم توفير وتأمين واستمرارية الحياة في سوريا، ويمكن أن نربط هذا العدوان الاقتصادي مع سرقة النفط والغاز من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه ومنع استيرادهما من قبل الدولة السورية، مع محاولة واشنطن إعاقة ومنع وعرقلة انفتاح الدول العربية على سوريا لإبطاء هذا المسار كونه يسهم في ثبات الدولة السورية".معركة عض أصابع.. من يصرخ هو المستسلموأضاف عباس: "العدوان المركب لا يختلف ببعده الاقتصادي في المنطقة الساحلية عن البعد العسكري في منطقة إدلب حيث الأهالي رازحون تحت نير المجموعات الإرهابية المسلحة فيما يمارس الاحتلال التركي عمليات التتريك وسرقة النفط والغاز والثروة الوطنية وقطع الأشجار والعدوان على الحياة اليومية للمواطن السوري بالتوازي مع عمليات التكريد من قبل "قسد" و"مسد" في منطقة الجزيرة السورية عبر استبدال اللغة العربية باللغة الكردية في تلك المنطقة، علماً أنها في الأساس والجذور منطقة عربية وليست منطقة كردية، إذ لا يوجد في سوريا منطقة كردية فالأكراد موجودون في كل النسيج الوطني السوري".ولفت عباس إلى أن "دعم المجموعات الإرهابية المسلحة يشكل أحد حوامل وروافع وأسباب العدوان لإطالة أمد الحرب على سوريا وإنهاك وإفشال الدولة السورية واستنزاف القدرات القتالية للجيش العربي السوري وخاصة منظومات الدفاع الجوي، وهذا الاستنزاف والإنهاك يراد له أن يصل إلى المواطن وإلى الجندي والشعب السوري إلى حالة من الإحباط واليأس والهزيمة وصولاً إلى مرحلة الاستسلام، لكن كل ذلك لم يفت من عضد المواطن السوري الذي يعرف تماماً أنه يواجه عمليات عض أصابع من يصرخ فيها أولاً هو المستسلم، لكن الشعب السوري وعلى مدى نحو 11 عاماً استمر في صموده وثباته وولائه للدولة السورية ولتجذره الحضاري وامتداده الإنساني".محاولة لتأليب الشارع السوري على الحلفاء الروسي؟وأردف: "هذا الاستهداف يحاول أيضا تحريض المواطن السوري ضد الحضور الروسي في سوريا، فالشارع السوري يتساءل أين هي الدفاعات الجوية الروسية؟ ولماذا لا تتصدى لهذه الاعتداءات خاصة وأن وسائط الدفاع الروسية "إس 400" موجودة على بعد كيلومترات قليلة من مكان الاستهداف؟ والمواطن السوري لديه أمل ورغبة وتطلع لأن تقوم الدفاعات الجوية الروسية بمنع إسرائيل من استهداف لقمة عيش المواطن السوري، وهي تحاول أن تصنع تحريضاً للشارع السوري ضد الحضور الروسي من خلال الاستهداف المباشر القريب من القواعد الروسية في مطار حميميم أو في ميناء طرطوس، وهذا التحريض في الواقع يراد له أن يصل المواطن السوري إلى مرحلة يقف فيها في طرف عداء لأصدقائه وحلفائه الروس، لاسيما وهو ينظر إلى لقمة عيشه كيف تُدمّر بفعل الصواريخ الإسرائيلية والصمت الروسي خلال هذه الضربات، وبالتالي تسعى إسرائيل إلى إحراج روسيا في علاقتها مع الشارع السوري الذي ينتظر موقفاً أكثر صرامة" .وتابع عباس قائلاً: "الكيان الصهيوني يقول في وسائل إعلامه إنه يستهدف مواقع إيرانية أو مواقع ترتبط بحزب الله اللبناني وبالتالي يقول للشارع السوري نحن لا نستهدفكم نحن نريد فقط أن نضرب الإيرانيين أو من يرتبط بالمقاومة، وبالتالي هي عملية تحريض للشارع السوري ضد المقاومة الوطنية وضد الحضور الإيراني لدق الأسافين بين المواطن السوري والأصدقاء الإيرانيين".الإسرائيليون والأمريكيون يطبقون سياسة الخنق الاقتصاديفي ذات السياق أوضح المحلل السياسي مهند الحاج العلي عضو مجلس الشعب السوري السابق في تصريح خاص لـ سبوتنيك أن تكرار العدوان على ميناء اللاذقية يأتي ضمن تحول استراتيجي في الخطة العسكرية الإسرائيلية وقال: "يبدو أن الإسرائيليين يطبقون سياسة الخنق الاقتصادي التي تعتمدها الولايات المتحدة ضد سوريا من خلال استهداف ميناء اللاذقية، أولاً لإخراجه من الخدمة على غرار ما حصل لميناء بيروت إضافة إلى نشر حالة الفزع والرعب في نفوس التجار والمستثمرين والمستوردين والمصدرين السوريين في الداخل والخارج لدفعهم إلى إيقاف أعمالهم وبالتالي تستكمل حلقة الحصار الاقتصادي على سوريا".اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان تحد للشرعية الدوليةوقال الحاج علي: "أعتقد أنه بهذا التحول الاستراتيجي في الخطة العسكرية للكيان الإسرائيلي سوف يكون هناك رد مؤلم للإسرائيليين وخاصة مع الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة المتعلقة بالجولان المحتل، حيث يشكل عقد الحكومة الإسرائيلية أمس الأول اجتماعها في الجولان العربي السوري المحتل تحدياً واضحاً وصارخاً للشرعية الدولية ولإرادة السوريين في تحرير أراضيهم ولكن كل هذا لن يثنيهم عن تحرير ما تبقى من أراضيهم مهما كلف الثمن وبشتى الوسائل المتاحة".ليس بالضرورة أن يكون الرد سورياًوتابع قائلاً: "كل الأكاذيب الإسرائيلية حول استهداف عناصر إيرانية أو حتى مستشارين إيرانيين على الأراضي السورية أو شحنات أسلحة تتجه نحو لبنان أو حزب الله باتت أكاذيب مكشوفة لأنه مع تكرار هذه الضربات ليس فقط على ميناء اللاذقية بل في مناطق أخرى في حلب وريف دمشق وغيرها من المناطق السورية، لم يُثبت أنه قد جرح أو أصيب مستشار إيراني واحد أو أنه قد تم تفجير أي شحنة أسلحة، وبالتالي هذه الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى جس نبض الدفاعات الجوية الحديثة التي حصل عليها الجيش العربي السوري وخاصة من طرار "بوك إم" و"بانتسير إس1" الحديثة بغض النظر عن وجود صواريخ "إس300" فهذه الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى وقادرة على التصدي للصواريخ السورية وهذا ما ثبتت فعاليته خلال صد العدوان في العام الماضي".وأضاف: "أتوقع بصراحة بأنه سيكون هناك رد قوي ومؤلم للإسرائيليين على هذا العدوان وقد لا يكون رداً سورياً بالضرورة لأن سوريا هي جزء من محور المقاومة ورأينا أكثر من مرة أنه حصلت ردود ضد القوات الأمريكية الموجودة بصورة غير شرعية في منطقة الجزيرة السورية (شرق نهر الفرات) أو حتى ضد قوات إسرائيلية سواء عبر المقاومين في العراق أو عبر المقاومين في حزب الله (اللبناني)".الخصام مع سوريا أضر بدول الجواروحول الضغوط التي تمارسها واشنطن على البلدان العربية لمنعها من التقارب والتواصل مع سوريا قال الحاج علي: "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول منع بعض الدول العربية من استعادة علاقاتها مع سوريا وخاصة العلاقات الاقتصادية لأن ما حدث في سوريا وحالة القطيعة والخصام التي فُرضت على بعض الحكومات العربية من قبل الولايات المتحدة كسياسة ضد سوريا قد أضر بهذه الدول قبل سوريا، فالمنعكسات السياسية والأمنية ومؤخراً الاقتصادية وخاصة على دول الجوار السوري كان لها آثار سلبية جداً على اقتصادات هذه البلدان وخاصة الأردن ولبنان، وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف كل الحكومات العربية لذلك هي تسعى لمنع التعاون فيما بينها مهما كلف الثمن، نذكر مثال على ذلك أنه رغم أن العاهل الأردني عبد الله الثاني زار مؤخراً الولايات المتحدة والتقى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحصل على ضوء أخضر من أجل فتح العلاقات وخاصة الاقتصادية مع سوريا، لكن العراقيل ما زالت توضع أمام ذلك حتى يومنا هذا بهدف إطباق الحصار الاقتصادي على سوريا قدر الإمكان".ولفت الحاج علي أن هذه الضغوط تهدف إلى "عدم السماح لهذه الدول بالتمتع بالميزة الجيواقتصادية لسوريا وبالتالي منع اقتصادات هذه البلدان من الانتعاش حتى ولو كانوا حلفاء للولايات المتحدة لكن الأخيرة تحب التعامل دائماً مع الضعيف وتعتبر ذلك وسيلة من وسائل إخضاع البلدان".وكانت ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري فجر يوم الثلاثاء "هدفاً لعدوان جوي إسرائيلي برشقات صواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية أسفر عن وقوع أضرار مادية فادحة في الميناء والممتلكات العامة والخاصة وأدى إلى تحطم زجاج ستة منازل في حي الكورنيش الغربي المحاذي للميناء ومشفى الندى ونادي صف الضباط وواجهات المحال التجارية والسيارات الخاصة".

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العالم العربي, اللاذقية, أخبار سوريا اليوم, اسرائيل, ميناء