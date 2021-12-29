خبيرة تكشف عن أسباب اضطرابات الهضم الغذائي عند الأشخاص

وحددت الإخصائية فوس خلال مقابلتها مع وكالة "سبوتنيك" أسبابا رئيسية لاضطرابات الهضم الغذائي وهي رفض تناول وجبة الإفطار، عدم كفاية تناول السوائل، تناول الطعام غير المنتظم، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام خلال العشاء، قلة النوم والإجهاد. ونصحت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم الغذائي إكثار تناول الخضار والحبوب والفواكه وإدخالها إلى نظامهم الغذائي حتى تشكل ثلث الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة الأمثل لإعادة العمل الطبيعي للأمعاء وتطهير الجسم من السموم من خلال المعادن والفيتامينات والألياف الموجودة في الفواكه والخضار".وأوصت فوس بتناول المزيد من المشروبات أبرزها الماء والامتناع عن الحلويات والنشويات والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة. وخلصت فوس قائلة إن "الشعور بالشبع بعد الأكل يجب أن يستمر قرابة أربع ساعات، وأن يكون عدد هذه الوجبات في اليوم من ثلاث إلى أربع. سيؤدي ذلك إلى تجنب الجوع الشديد، و تجنب الإفراط في تناول الطعام".
كشفت إخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس، أن الهضم الغذائي البطيء لدى الأشخاص ليس سببه العامل الوراثي أو الأمراض، بل النظام غذائي غير متوازن.
وحددت الإخصائية فوس خلال مقابلتها مع وكالة "سبوتنيك" أسبابا رئيسية لاضطرابات الهضم الغذائي وهي رفض تناول وجبة الإفطار، عدم كفاية تناول السوائل، تناول الطعام غير المنتظم، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام خلال العشاء، قلة النوم والإجهاد.
ونصحت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم الغذائي إكثار تناول الخضار والحبوب والفواكه وإدخالها إلى نظامهم الغذائي حتى تشكل ثلث الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة الأمثل لإعادة العمل الطبيعي للأمعاء وتطهير الجسم من السموم من خلال المعادن والفيتامينات والألياف الموجودة في الفواكه والخضار".
وأوصت فوس بتناول المزيد من المشروبات أبرزها الماء والامتناع عن الحلويات والنشويات والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.
وخلصت فوس قائلة إن "الشعور بالشبع بعد الأكل يجب أن يستمر قرابة أربع ساعات، وأن يكون عدد هذه الوجبات في اليوم من ثلاث إلى أربع. سيؤدي ذلك إلى تجنب الجوع الشديد، و تجنب الإفراط في تناول الطعام".