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خبيرة تكشف عن أسباب اضطرابات الهضم الغذائي عند الأشخاص
خبيرة تكشف عن أسباب اضطرابات الهضم الغذائي عند الأشخاص
كشفت إخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس، أن الهضم الغذائي البطيء لدى الأشخاص ليس سببه العامل الوراثي أو الأمراض، بل النظام غذائي غير متوازن. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T08:50+0000
2021-12-29T08:50+0000
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صحة
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وحددت الإخصائية فوس خلال مقابلتها مع وكالة "سبوتنيك" أسبابا رئيسية لاضطرابات الهضم الغذائي وهي رفض تناول وجبة الإفطار، عدم كفاية تناول السوائل، تناول الطعام غير المنتظم، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام خلال العشاء، قلة النوم والإجهاد. ونصحت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم الغذائي إكثار تناول الخضار والحبوب والفواكه وإدخالها إلى نظامهم الغذائي حتى تشكل ثلث الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة الأمثل لإعادة العمل الطبيعي للأمعاء وتطهير الجسم من السموم من خلال المعادن والفيتامينات والألياف الموجودة في الفواكه والخضار".وأوصت فوس بتناول المزيد من المشروبات أبرزها الماء والامتناع عن الحلويات والنشويات والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة. وخلصت فوس قائلة إن "الشعور بالشبع بعد الأكل يجب أن يستمر قرابة أربع ساعات، وأن يكون عدد هذه الوجبات في اليوم من ثلاث إلى أربع. سيؤدي ذلك إلى تجنب الجوع الشديد، و تجنب الإفراط في تناول الطعام".
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منوعات, صحة

خبيرة تكشف عن أسباب اضطرابات الهضم الغذائي عند الأشخاص

08:50 GMT 29.12.2021
© Sputnik . WASIM SULIMANوجبة الملوخية مع الحامض والبندورة والدجاج من الوجبات الشهيرة في الشرق الأوسط
وجبة الملوخية مع الحامض والبندورة والدجاج من الوجبات الشهيرة في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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كشفت إخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس، أن الهضم الغذائي البطيء لدى الأشخاص ليس سببه العامل الوراثي أو الأمراض، بل النظام غذائي غير متوازن.
وحددت الإخصائية فوس خلال مقابلتها مع وكالة "سبوتنيك" أسبابا رئيسية لاضطرابات الهضم الغذائي وهي رفض تناول وجبة الإفطار، عدم كفاية تناول السوائل، تناول الطعام غير المنتظم، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام خلال العشاء، قلة النوم والإجهاد.
ونصحت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم الغذائي إكثار تناول الخضار والحبوب والفواكه وإدخالها إلى نظامهم الغذائي حتى تشكل ثلث الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة الأمثل لإعادة العمل الطبيعي للأمعاء وتطهير الجسم من السموم من خلال المعادن والفيتامينات والألياف الموجودة في الفواكه والخضار".
وأوصت فوس بتناول المزيد من المشروبات أبرزها الماء والامتناع عن الحلويات والنشويات والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.
وخلصت فوس قائلة إن "الشعور بالشبع بعد الأكل يجب أن يستمر قرابة أربع ساعات، وأن يكون عدد هذه الوجبات في اليوم من ثلاث إلى أربع. سيؤدي ذلك إلى تجنب الجوع الشديد، و تجنب الإفراط في تناول الطعام".
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