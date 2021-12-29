خطة صينية لمضاعفة عدد "المصانع الروبوتية" بحلول 2025

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الصين تسعى لأن تحصل على لقب "بطل العالم" في حجم المصانع التي يتم تشغيلها بالروبوتات خلال السنوات المقبلة.وتتوسع الصين في استخدام الآلات الروبوتية في قطاع الصناعة، حيث تواصل العمل على استبدال القوة العاملة بالروبوتات في جميع المجالات.وتقول الصحيفة إن صناعة الروبوتات في الصين تسير على خط مواز لما تحقق تلك الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت الصحيفة: "تهدف طموحات الصين إلى تطوير صناعات روبوتية تمكنها من تحقيق هدفها في قيادة العالم فيما يتعلق بنسبة الاعتماد على الروبوتات في قطاعات الصناعة المختلفة".وخلال العام الماضي، أصبحت الصين تحتل المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بعدد الروبوتات المستخدمة في الصناعة لكل 10 آلاف عامل، بيما كانت تحتل المرتبة رقم 25 في هذا المجال قبل 5 سنوات، وهو ما يكشف حجم التقدم الكبير الذي حققته في هذا المجال وينبئ بما يمكن أن يتم تحقيقه خلال السنوات المقبلة.
وخلال العام الماضي، أصبحت الصين تحتل المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بعدد الروبوتات المستخدمة في الصناعة لكل 10 آلاف عامل، بيما كانت تحتل المرتبة رقم 25 في هذا المجال قبل 5 سنوات، وهو ما يكشف حجم التقدم الكبير الذي حققته في هذا المجال وينبئ بما يمكن أن يتم تحقيقه خلال السنوات المقبلة.