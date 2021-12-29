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رئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة
رئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة
قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تحدث هاتفيا مع مسؤولة أمريكية كبيرة بشأن الوضع السياسي في البلاد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:38+0000
2021-12-29T10:38+0000
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ووفقا لرويترز، قال محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الاتحادية عبر تويتر، إن رئيس الوزراء كان قد أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، وبحثا الوضع السياسي في الصومال والأمن والعملية الانتخابية.وتشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات، ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
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العالم العربي, الصومال

رئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة

10:38 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Tiksa Negeriالرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو
الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Tiksa Negeri
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قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تحدث هاتفيا مع مسؤولة أمريكية كبيرة بشأن الوضع السياسي في البلاد.
ووفقا لرويترز، قال محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الاتحادية عبر تويتر، إن رئيس الوزراء كان قد أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، وبحثا الوضع السياسي في الصومال والأمن والعملية الانتخابية.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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وتشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات، ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
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