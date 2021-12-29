رئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة

ووفقا لرويترز، قال محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الاتحادية عبر تويتر، إن رئيس الوزراء كان قد أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، وبحثا الوضع السياسي في الصومال والأمن والعملية الانتخابية.وتشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات، ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
قال متحدث باسم الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تحدث هاتفيا مع مسؤولة أمريكية كبيرة بشأن الوضع السياسي في البلاد.
ووفقا لرويترز، قال محمد إبراهيم معلمو المتحدث باسم الحكومة الاتحادية عبر تويتر، إن رئيس الوزراء كان قد أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، وبحثا الوضع السياسي في الصومال والأمن والعملية الانتخابية.
وتشهد الصومال أزمة تسبب فيها الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء حسين روبلي، حول من يحق له إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات، ويعد الجيش الصومالي أحد المؤسسات التي يتنازع الطرفان على الحق في تبعيتها له، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي "انتهاكا للدستور" ووصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".