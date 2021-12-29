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https://arabic.sputniknews.com/20211229/روستيخ-الروسية-تدرس-إمكانية-تصنيع-دبابة-بعجلات-خاصة-بإفريقيا-والشرق-الأوسط-1054727757.html
"روستيخ" الروسية تدرس إمكانية تصنيع دبابة بعجلات خاصة بإفريقيا والشرق الأوسط
"روستيخ" الروسية تدرس إمكانية تصنيع دبابة بعجلات خاصة بإفريقيا والشرق الأوسط
كشف المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، بيك خان أوزدويف، بأن المؤسسة تدرس إمكانية تصنيع دبابة ذات عجلات على أساس الدبابة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:00+0000
2021-12-29T10:00+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال أوزدويف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الاحتمال قيد الدراسة هناك فكرة لوضع حجرة القتال "سبروت- "أس دي إم1"على قاعدة عجلات والتي من المحتمل أن تكون متحركة".وأشار إلى أن مثل هذه الآلة ستتمتع بقوة نيران الدبابة الأصلية، ولكنها ستتفوق عليها في المناورة والسرعة من حيث الحماية والقدرة على الاختراق، ستكون أقل شأنا - بسبب خصائص الهيكل ذو العجلات.وأضاف أوزدويف: "ستصبح "سبروت" ذو العجلات، بالطبع، أولا منتجاً للتصدير الأسواق الأكثر احتمالاً للدبابات ذات العجلات يمكن أن تكون دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".وعادة ما تستخدم الدبابات ذات العجلات في المهام الضيقة. وهي لا يمكنها أن تحل محل الدبابة الرئيسية في ساحة المعركة باعتبارها القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية. كما أنها تستخدم في النزاعات المحلية منخفضة الحدة، وعمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.
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روسيا, رصد عسكري

"روستيخ" الروسية تدرس إمكانية تصنيع دبابة بعجلات خاصة بإفريقيا والشرق الأوسط

10:00 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Aleksandr Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة "سبروت-إس دي"
مدفع ذاتي الحركة سبروت-إس دي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Aleksandr Vilf
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كشف المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، بيك خان أوزدويف، بأن المؤسسة تدرس إمكانية تصنيع دبابة ذات عجلات على أساس الدبابة الخفيفة المجنزرة "سبروت- "أس دي إم1"، والتي ستكون مطلوبة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال أوزدويف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الاحتمال قيد الدراسة هناك فكرة لوضع حجرة القتال "سبروت- "أس دي إم1"على قاعدة عجلات والتي من المحتمل أن تكون متحركة".

وأشار إلى أن مثل هذه الآلة ستتمتع بقوة نيران الدبابة الأصلية، ولكنها ستتفوق عليها في المناورة والسرعة من حيث الحماية والقدرة على الاختراق، ستكون أقل شأنا - بسبب خصائص الهيكل ذو العجلات.

وأضاف أوزدويف: "ستصبح "سبروت" ذو العجلات، بالطبع، أولا منتجاً للتصدير الأسواق الأكثر احتمالاً للدبابات ذات العجلات يمكن أن تكون دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".

وعادة ما تستخدم الدبابات ذات العجلات في المهام الضيقة. وهي لا يمكنها أن تحل محل الدبابة الرئيسية في ساحة المعركة باعتبارها القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية. كما أنها تستخدم في النزاعات المحلية منخفضة الحدة، وعمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.
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