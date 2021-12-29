روسيا.. إنتاج الغاز بنهاية العام ينمو بنسبة 10.5% ليصل 761 مليار متر مكعب

موسكو - سبوتنيك. وتحدث شولغينوف، في مقابلة مع تلفزيون "روسيا 24"، عن النتائج الأولية لهذا العام، قائلاً : "بالنسبة لإنتاج الغاز بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز البترولي المصاحب فسيكون 761 مليار متر مكعب زائد 10-10.5% بينما الصادرات ستزيد كما هو متوقع بنسبة 4٪".نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن أن بلادة مستعدة لرفع حجم إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية الطلب الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإبرام عقود طويلة الأجل لهذا الغرض.
صرح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الأربعاء، بأن إنتاج الغاز في روسيا بنهاية العام الجاري سينمو بنسبة 10 أو 10.5% ، ليصل إلى حوالي 761 مليار متر مكعب، وستزيد الصادرات بنسبة 4% .
موسكو - سبوتنيك. وتحدث شولغينوف، في مقابلة مع تلفزيون "روسيا 24"، عن النتائج الأولية لهذا العام، قائلاً : "بالنسبة لإنتاج الغاز بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز البترولي المصاحب فسيكون 761 مليار متر مكعب زائد 10-10.5% بينما الصادرات ستزيد كما هو متوقع بنسبة 4٪".
نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن أن بلادة مستعدة لرفع حجم إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية الطلب الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإبرام عقود طويلة الأجل لهذا الغرض.