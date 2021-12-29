https://arabic.sputniknews.com/20211229/روسيا-ترحب-بالحوار-بين-تركيا-وأرمينيا-لتطبيع-العلاقات-وتعلن-استعدادها-للوساطة-بينهما-1054736481.html

روسيا ترحب بالحوار بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات وتعلن استعدادها للوساطة بينهما

روسيا ترحب بالحوار بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات وتعلن استعدادها للوساطة بينهما

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترحب بنية أرمينيا وتركيا إطلاق حوار لتطبيع العلاقات الذي من شأنه تحسين الوضع في... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T13:16+0000

2021-12-29T13:16+0000

2021-12-29T13:16+0000

روسيا

العالم

أزمة أرمينيا مع أذربيجان

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موسكو- سبوتنيك. وقال رودينكو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: " تطبيع العلاقات الأرمينية التركية من شأنه أن يسهم بلا شك في تحسين الوضع العام في المنطقة. ومن هذا المنطلق، نرحب بما أظهرته كل من أنقرة ويريفان مؤخرا من اعتزامهما لإطلاق حوار ثنائي، ونلاحظ بارتياح تعيينهم ممثلين خاصين لمناقشة مسألة التطبيع الصعبة".ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن موسكو مستعدة للوساطة بأي شكل من الأشكال.وأضاف رودينكو، "في الوقت نفسه، نرى أنه من المهم التخلي عن طرح شروط مسبقة، والتركيز على الموضوعات المقبولة للطرفين والخطوات المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى التهيئة التدريجية لمناخ الثقة وحسن الجوار.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن تعيين وشيك لممثلين خاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات، ووفقا للوزير، قد يعقد أول اجتماع بينهما في موسكو.وكانت زارة الخارجية الأرمينية قد قيمت بشكل إيجابي إعلان وزير الخارجية التركي، وأكدت أن الجانب الأرميني سيعين أيضا ممثلا خاصا للحوار.ويذكر أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث تم إغلاق الحدود منذ عام 1993، فيما لا تزال تشهد هذه العلاقات أزمات أبرزها دعم أنقرة للموقف الأذري في وجه أرمينيا، بجانب رد فعل تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.

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روسيا, العالم, أزمة أرمينيا مع أذربيجان