شركة دفاعية تركية تشارك في بناء مدن ذكية بمنطقة قره باغ المتنازع عليها

باكو- سبوتنيك. في أبريل/ نيسان، أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات للحكومة بتشكيل مجموعة عمل لتطوير مفهوم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" في المنطقة.وقال ممثل الشركة في مقابلة مع صحيفة حكومية أذربيجانية: "نعتزم تحمل هذه المسؤولية والمساعدة في تصميم هذه المدن في أذربيجان".وأضاف: "نريد إنشاء العديد من المدن الذكية في ناغورني قره باغ، يعقد أعضاء شركتنا اجتماعات مع المتخصصين لتبادل معارفهم وخبراتهم في هذا المجال".وأشار إلى أن مشاركة "أسيلسان" في منتدى ترميم وإعادة إعمار وتنمية قره باغ في أكتوبر/ تشرين الأول كان خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون تركيا مع أذربيجان، حيث أتيحت للشركة فرصة عقد اجتماعات بناءة مع الوكالات الحكومية والشركات ذات الصلة.وقال الممثل إن "أسيلسان" تخطط أيضا "لتسريع أنشطتها في هذا المجال". تشمل ما يسمى بالمستوطنات السكنية الذكية تكامل تقنيات المعلومات والاتصالات مع البنية التحتية الحضرية والحوكمة. يوجد حاليا أكثر من 600 مدينة ذكية حول العالم.
وأضاف: "نريد إنشاء العديد من المدن الذكية في ناغورني قره باغ، يعقد أعضاء شركتنا اجتماعات مع المتخصصين لتبادل معارفهم وخبراتهم في هذا المجال".
وأشار إلى أن مشاركة "أسيلسان" في منتدى ترميم وإعادة إعمار وتنمية قره باغ في أكتوبر/ تشرين الأول كان خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون تركيا مع أذربيجان، حيث أتيحت للشركة فرصة عقد اجتماعات بناءة مع الوكالات الحكومية والشركات ذات الصلة.
وقال الممثل إن "أسيلسان" تخطط أيضا "لتسريع أنشطتها في هذا المجال". تشمل ما يسمى بالمستوطنات السكنية الذكية تكامل تقنيات المعلومات والاتصالات مع البنية التحتية الحضرية والحوكمة. يوجد حاليا أكثر من 600 مدينة ذكية حول العالم.