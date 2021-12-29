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شركة دفاعية تركية تشارك في بناء مدن ذكية بمنطقة قره باغ المتنازع عليها
شركة دفاعية تركية تشارك في بناء مدن ذكية بمنطقة قره باغ المتنازع عليها
أعلنت شركة الدفاع التركية "أسيلسان"، اليوم الأربعاء، عن خططها للانضمام إلى مشروع بناء مدن ذكية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T15:42+0000
2021-12-29T15:42+0000
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باكو- سبوتنيك. في أبريل/ نيسان، أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات للحكومة بتشكيل مجموعة عمل لتطوير مفهوم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" في المنطقة.وقال ممثل الشركة في مقابلة مع صحيفة حكومية أذربيجانية: "نعتزم تحمل هذه المسؤولية والمساعدة في تصميم هذه المدن في أذربيجان".وأضاف: "نريد إنشاء العديد من المدن الذكية في ناغورني قره باغ، يعقد أعضاء شركتنا اجتماعات مع المتخصصين لتبادل معارفهم وخبراتهم في هذا المجال".وأشار إلى أن مشاركة "أسيلسان" في منتدى ترميم وإعادة إعمار وتنمية قره باغ في أكتوبر/ تشرين الأول كان خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون تركيا مع أذربيجان، حيث أتيحت للشركة فرصة عقد اجتماعات بناءة مع الوكالات الحكومية والشركات ذات الصلة.وقال الممثل إن "أسيلسان" تخطط أيضا "لتسريع أنشطتها في هذا المجال". تشمل ما يسمى بالمستوطنات السكنية الذكية تكامل تقنيات المعلومات والاتصالات مع البنية التحتية الحضرية والحوكمة. يوجد حاليا أكثر من 600 مدينة ذكية حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/باشينيان-يشكر-بوتين-على-وساطة-روسيا-النشطة-بشأن-ناغورني-قره-باغ-1050764100.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أذربيجان, أزمة أقليم قره باغ

شركة دفاعية تركية تشارك في بناء مدن ذكية بمنطقة قره باغ المتنازع عليها

15:42 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور قوات حفظ السلام الروسية في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020
 قوات حفظ السلام الروسية في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت شركة الدفاع التركية "أسيلسان"، اليوم الأربعاء، عن خططها للانضمام إلى مشروع بناء مدن ذكية في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.
باكو- سبوتنيك. في أبريل/ نيسان، أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات للحكومة بتشكيل مجموعة عمل لتطوير مفهوم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" في المنطقة.
وقال ممثل الشركة في مقابلة مع صحيفة حكومية أذربيجانية: "نعتزم تحمل هذه المسؤولية والمساعدة في تصميم هذه المدن في أذربيجان".
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باشينيان يشكر بوتين على وساطة روسيا النشطة بشأن ناغورني قره باغ
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وأضاف: "نريد إنشاء العديد من المدن الذكية في ناغورني قره باغ، يعقد أعضاء شركتنا اجتماعات مع المتخصصين لتبادل معارفهم وخبراتهم في هذا المجال".
وأشار إلى أن مشاركة "أسيلسان" في منتدى ترميم وإعادة إعمار وتنمية قره باغ في أكتوبر/ تشرين الأول كان خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون تركيا مع أذربيجان، حيث أتيحت للشركة فرصة عقد اجتماعات بناءة مع الوكالات الحكومية والشركات ذات الصلة.
وقال الممثل إن "أسيلسان" تخطط أيضا "لتسريع أنشطتها في هذا المجال". تشمل ما يسمى بالمستوطنات السكنية الذكية تكامل تقنيات المعلومات والاتصالات مع البنية التحتية الحضرية والحوكمة. يوجد حاليا أكثر من 600 مدينة ذكية حول العالم.
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