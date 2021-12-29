https://arabic.sputniknews.com/20211229/صحيفة-تكشف-خطة-إسرائيل-في-2022-حول-الأهداف-الإيرانية-في-سوريا-1054726679.html

صحيفة تكشف خطة إسرائيل في 2022 حول الأهداف الإيرانية في سوريا

صحيفة تكشف خطة إسرائيل في 2022 حول الأهداف الإيرانية في سوريا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، خطة إسرائيل حول الأهداف الإيرانية في سوريا خلال العام القادم. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T09:36+0000

2021-12-29T09:36+0000

2021-12-29T09:36+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة عملياته وضرباته الجوية في سوريا خلال العام المقبل، لكبح جماح إيران وللحد من قدرتها على نقل الأسلحة"، مشيرة إلى أنه يعتقد أن مثل تلك الضربات حققت أهدافها في 2021.وزعمت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال هذه الضربات لأن تدفع سوريا ثمن السماح لإيران بالعمل على أراضيها في محاولة لإقناع الأسد بالتوقف أو تقليص الدعم"،وشددت الصحيفة، بأن "إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء وجود هذه الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله بالقرب من حدودها، وترغب في إخراجها جميعاً من سوريا، من خلال تكثيف الهجمات على مواقعهم".وكانت وسائل إعلام سورية، قالت إن الطيران الإسرائيلي نفذ فجر الثلاثاء "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".وأسفر الهجوم، حسب مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن أضرار مادية غير كبيرة دون أن يؤدي إلى إصابات في صفوف العسكريين السوريين.كما قامت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/غانتس-يوجه-دعوة-إلى-سوريا-ويهددها-بمواصلة-تحركات-الجيش-الإسرائيلي-1054722412.html

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