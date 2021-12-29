عالم بريطاني: المشاهد المروعة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من التاريخ الآن

وأضاف في حديثه إلى راديو "بي بي سي"، يوم الثلاثاء، أنه حلل البيانات الواردة من المملكة المتحدة، حيث سجلت الإصابات الجديدة أرقاما قياسية وحالات دخول المستشفيات في أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.وأوضح أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة الذين تم تطعيمهم لا يزال "منخفضا جدا جدا"، مضيفا: "معدل الإصابة بأعراض خطيرة والوفاة من هذا المرض لم يتغير بشكل أساسي منذ تطعيمنا جميعا وهذا أمر مهم حقا أن نتذكره".وأردف أن "المشاهد المروعة التي رأيناها قبل عام - وحدات العناية المركزة ممتلئة، والكثير من الناس يموتون قبل الأوان - هذا هو التاريخ الآن في رأيي وأعتقد أننا يجب أن نطمئن إلى أن هذا من المرجح أن يستمر"، في إشارة إلى تراجع حدة المرض.وحول متحور "أوميكرون"، قال: "يبدو أن المرض أقل حدة، ويقضي الكثير من الناس وقتا قصيرا نسبيا في المستشفى، إنهم لا يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق، متوسط مدة الإقامة على ما يبدو ثلاثة أيام، وهذا ليس نفس المرض الذي رأيناه قبل عام".
قال أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ومستشار علوم الحياة في حكومة المملكة المتحدة، جون بيل، إن المشاهد المروعة التي شوهدت في موجات السابقة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من "الآن تاريخا".
وأضاف في حديثه إلى راديو "بي بي سي"، يوم الثلاثاء، أنه حلل البيانات الواردة من المملكة المتحدة، حيث سجلت الإصابات الجديدة أرقاما قياسية وحالات دخول المستشفيات في أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.
وأوضح أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة الذين تم تطعيمهم لا يزال "منخفضا جدا جدا"، مضيفا: "معدل الإصابة بأعراض خطيرة والوفاة من هذا المرض لم يتغير بشكل أساسي منذ تطعيمنا جميعا وهذا أمر مهم حقا أن نتذكره".
وأردف أن "المشاهد المروعة التي رأيناها قبل عام - وحدات العناية المركزة ممتلئة، والكثير من الناس يموتون قبل الأوان - هذا هو التاريخ الآن في رأيي وأعتقد أننا يجب أن نطمئن إلى أن هذا من المرجح أن يستمر"، في إشارة إلى تراجع حدة المرض.
وحول متحور "أوميكرون"، قال: "يبدو أن المرض أقل حدة، ويقضي الكثير من الناس وقتا قصيرا نسبيا في المستشفى، إنهم لا يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق، متوسط مدة الإقامة على ما يبدو ثلاثة أيام، وهذا ليس نفس المرض الذي رأيناه قبل عام".