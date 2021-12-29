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https://arabic.sputniknews.com/20211229/عالم-بريطاني-المشاهد-المروعة-لجائحة-كوفيد-19-أصبحت-من-التاريخ-الآن-1054737582.html
عالم بريطاني: المشاهد المروعة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من التاريخ الآن
عالم بريطاني: المشاهد المروعة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من التاريخ الآن
قال أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ومستشار علوم الحياة في حكومة المملكة المتحدة، جون بيل، إن المشاهد المروعة التي شوهدت في موجات السابقة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:55+0000
2021-12-29T13:55+0000
علوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وأضاف في حديثه إلى راديو "بي بي سي"، يوم الثلاثاء، أنه حلل البيانات الواردة من المملكة المتحدة، حيث سجلت الإصابات الجديدة أرقاما قياسية وحالات دخول المستشفيات في أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.وأوضح أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة الذين تم تطعيمهم لا يزال "منخفضا جدا جدا"، مضيفا: "معدل الإصابة بأعراض خطيرة والوفاة من هذا المرض لم يتغير بشكل أساسي منذ تطعيمنا جميعا وهذا أمر مهم حقا أن نتذكره".وأردف أن "المشاهد المروعة التي رأيناها قبل عام - وحدات العناية المركزة ممتلئة، والكثير من الناس يموتون قبل الأوان - هذا هو التاريخ الآن في رأيي وأعتقد أننا يجب أن نطمئن إلى أن هذا من المرجح أن يستمر"، في إشارة إلى تراجع حدة المرض.وحول متحور "أوميكرون"، قال: "يبدو أن المرض أقل حدة، ويقضي الكثير من الناس وقتا قصيرا نسبيا في المستشفى، إنهم لا يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق، متوسط ​​مدة الإقامة على ما يبدو ثلاثة أيام، وهذا ليس نفس المرض الذي رأيناه قبل عام".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/علماء-يزفون-بشرى-للعالم-أوميكرون-قد-يعني-بدء-انحسار-الوباء-1054715535.html
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علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

عالم بريطاني: المشاهد المروعة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من التاريخ الآن

13:55 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Idrees Mohammed
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قال أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ومستشار علوم الحياة في حكومة المملكة المتحدة، جون بيل، إن المشاهد المروعة التي شوهدت في موجات السابقة لجائحة "كوفيد 19" أصبحت من "الآن تاريخا".
وأضاف في حديثه إلى راديو "بي بي سي"، يوم الثلاثاء، أنه حلل البيانات الواردة من المملكة المتحدة، حيث سجلت الإصابات الجديدة أرقاما قياسية وحالات دخول المستشفيات في أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.
وأوضح أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة الذين تم تطعيمهم لا يزال "منخفضا جدا جدا"، مضيفا: "معدل الإصابة بأعراض خطيرة والوفاة من هذا المرض لم يتغير بشكل أساسي منذ تطعيمنا جميعا وهذا أمر مهم حقا أن نتذكره".
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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وأردف أن "المشاهد المروعة التي رأيناها قبل عام - وحدات العناية المركزة ممتلئة، والكثير من الناس يموتون قبل الأوان - هذا هو التاريخ الآن في رأيي وأعتقد أننا يجب أن نطمئن إلى أن هذا من المرجح أن يستمر"، في إشارة إلى تراجع حدة المرض.
وحول متحور "أوميكرون"، قال: "يبدو أن المرض أقل حدة، ويقضي الكثير من الناس وقتا قصيرا نسبيا في المستشفى، إنهم لا يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق، متوسط ​​مدة الإقامة على ما يبدو ثلاثة أيام، وهذا ليس نفس المرض الذي رأيناه قبل عام".
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