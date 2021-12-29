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https://arabic.sputniknews.com/20211229/عملية-نوعية-تقوم-بها-الجمركية-البحرية-في-دبي--1054744556.html
عملية نوعية تقوم بها الجمركية البحرية في دبي
عملية نوعية تقوم بها الجمركية البحرية في دبي
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية قد أحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الكبتاجون... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:37+0000
2021-12-29T16:37+0000
العالم العربي
دبي
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وتُعد هذه العملية أكبرعملية ضبط لهذه المواد التي ينفذها القطاع الجمركي على مستوى الدولة، من حيث الحجم والكمية.وبدأت عملية الضبط بعد أن قامت غرفة العمليات في إدارة المراكز الجمركية البحرية وبدعم من وحدة "سياج" لمراقبة المنافذ الجمركية، بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء جبل علي، حيث توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه الحاوية مرتفعة جداً فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها، فيما تقرر أن يتم التعامل معها بإجراءات تفتيش خاصة تضمن ضبط أية مواد محظورة موجودة في الحاوية.وفور وصول الحاوية تم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنقل لجمارك دبي الذي أكد صحة الاشتباه، وأظهر الفحص أن المادة التي تم ضبطها هي مخدر الكبتاجون المطحون وبكمية تصل إلى نحو 1.5 طن وتبلغ قيمتها التقديرية 1.4 مليار درهم.وأشار سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى أن العملية النوعية التي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية تعد نموذجاً عملياً "في خدمة أمن الدولة وازدهارها الاقتصادي لتظل دبي واحة آمنة للاستثمار تمتاز بقدرتها على تحويل التحديات الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً إلى فرص وإنجازات." من جهته قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن تنفيذ هذه العملية يظهر مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهماتها الحيوية باستمرار متخطية كافة المصاعب والتحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19، وذلك بفضل الاستعداد المُسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة.
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العالم العربي, دبي

عملية نوعية تقوم بها الجمركية البحرية في دبي

16:37 GMT 29.12.2021
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Policeشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Police
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية قد أحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الكبتاجون المطحون.
وتُعد هذه العملية أكبرعملية ضبط لهذه المواد التي ينفذها القطاع الجمركي على مستوى الدولة، من حيث الحجم والكمية.

وبدأت عملية الضبط بعد أن قامت غرفة العمليات في إدارة المراكز الجمركية البحرية وبدعم من وحدة "سياج" لمراقبة المنافذ الجمركية، بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء جبل علي، حيث توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه الحاوية مرتفعة جداً فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها، فيما تقرر أن يتم التعامل معها بإجراءات تفتيش خاصة تضمن ضبط أية مواد محظورة موجودة في الحاوية.
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وفور وصول الحاوية تم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنقل لجمارك دبي الذي أكد صحة الاشتباه، وأظهر الفحص أن المادة التي تم ضبطها هي مخدر الكبتاجون المطحون وبكمية تصل إلى نحو 1.5 طن وتبلغ قيمتها التقديرية 1.4 مليار درهم.

وأشار سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى أن العملية النوعية التي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية تعد نموذجاً عملياً "في خدمة أمن الدولة وازدهارها الاقتصادي لتظل دبي واحة آمنة للاستثمار تمتاز بقدرتها على تحويل التحديات الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً إلى فرص وإنجازات."
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من جهته قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن تنفيذ هذه العملية يظهر مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهماتها الحيوية باستمرار متخطية كافة المصاعب والتحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19، وذلك بفضل الاستعداد المُسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة.
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