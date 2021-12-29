https://arabic.sputniknews.com/20211229/غانتس-يوجه-دعوة-إلى-سوريا-ويهددها-بمواصلة-تحركات-الجيش-الإسرائيلي-1054722412.html

غانتس يوجه دعوة إلى سوريا ويهددها بمواصلة تحركات الجيش الإسرائيلي

غانتس يوجه دعوة إلى سوريا ويهددها بمواصلة تحركات الجيش الإسرائيلي

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، دعوة إلى سوريا بشأن إيران، بعد يوم من ضربات إسرائيلية على مدينة اللاذقية السورية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T06:41+0000

2021-12-29T06:41+0000

2021-12-29T06:41+0000

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ودعا غانتس، خلال تفقده قاعدة "رامات دافيد" الجوية شمال إسرائيل، سوريا إلى منع إيران من العمل داخل حدودها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك حسب الحاجة لإحباط أنشطة طهران، وذلك حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، إيران بالعمل على "زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان واليمن ودول أخرى، والسعي إلى إشعال المنطقة".وقالت وسائل إعلام سورية، إن الطيران الإسرائيلي نفذ فجر الثلاثاء "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".وأسفر الهجوم، حسب مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن أضرار مادية غير كبيرة دون أن يؤدي إلى إصابات في صفوف العسكريين السوريين.كما قامت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقصف بثمانية صواريخ مجنحة من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان، مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق، تصدت لها قوات الدفاع الجوي ودمرت سبعة منها.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/أضرار-فادحة-ما-الذي-استهدفته-إسرائيل-في-ميناء-اللاذقية؟-1054696964.html

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