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https://arabic.sputniknews.com/20211229/غواصون-يونانيون-يكتشفون-حطام-غواصة-إيطالية-بعد-80-عاما-من-غرقها-1054734163.html
غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها
غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها
تمكنت مجموعة من الغواصين اليونانيين من اكتشاف حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجه في الحرب العالمية الثانية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:58+0000
2021-12-29T12:58+0000
العالم
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واكتشف الغطاس اليوناني الشهير كوستاس توكتاريديس وفريقه تلك الغواصة الشهر الماضي جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، باستخدام غواصة آلية تعمل عن بعد. وأكد خبير بحري لوكالة "رويترز" أنه تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة جانتينا من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا. جدير بالذكر أن هذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس وفريقه. وغرقت الغواصة جانتينا في الخامس من يوليو تموز 1941 بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.
https://arabic.sputniknews.com/20190511/غواصة-غارقة-لغم-ألماني-البحر-1040993725.html
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غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها

12:58 GMT 29.12.2021
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Photo / Pixabay / Skeeze
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تمكنت مجموعة من الغواصين اليونانيين من اكتشاف حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجه في الحرب العالمية الثانية.
واكتشف الغطاس اليوناني الشهير كوستاس توكتاريديس وفريقه تلك الغواصة الشهر الماضي جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، باستخدام غواصة آلية تعمل عن بعد.
غواصة شي-302 الغارقة في عام 1942 تظهر على الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2019
لأول مرة...غواصة "شي-302" الغارقة في عام 1942 تظهر على الفيديو
11 مايو 2019, 08:58 GMT
وأكد خبير بحري لوكالة "رويترز" أنه تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة جانتينا من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا.
جدير بالذكر أن هذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس وفريقه.
وغرقت الغواصة جانتينا في الخامس من يوليو تموز 1941 بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.
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