تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211229/غواصون-يونانيون-يكتشفون-حطام-غواصة-إيطالية-بعد-80-عاما-من-غرقها-1054734163.html
غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها
غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها
تمكنت مجموعة من الغواصين اليونانيين من اكتشاف حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجه في الحرب العالمية الثانية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:58+0000
2021-12-29T12:58+0000
2021-12-29T12:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104468/66/1044686686_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_b5e88703754dc314a32467cda113739c.jpg
واكتشف الغطاس اليوناني الشهير كوستاس توكتاريديس وفريقه تلك الغواصة الشهر الماضي جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، باستخدام غواصة آلية تعمل عن بعد. وأكد خبير بحري لوكالة "رويترز" أنه تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة جانتينا من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا. جدير بالذكر أن هذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس وفريقه. وغرقت الغواصة جانتينا في الخامس من يوليو تموز 1941 بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.
https://arabic.sputniknews.com/20190511/غواصة-غارقة-لغم-ألماني-البحر-1040993725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104468/66/1044686686_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_154f86771d60365b1daf3444474162c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غواصون يونانيون يكتشفون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاما من غرقها
تمكنت مجموعة من الغواصين اليونانيين من اكتشاف حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجه في الحرب العالمية الثانية.
واكتشف الغطاس اليوناني الشهير كوستاس توكتاريديس وفريقه تلك الغواصة الشهر الماضي جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، باستخدام غواصة آلية تعمل عن بعد.
وأكد خبير بحري لوكالة "رويترز" أنه تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة جانتينا من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا.
جدير بالذكر أن هذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس وفريقه.
وغرقت الغواصة جانتينا في الخامس من يوليو تموز 1941 بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا، وذلك بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية تورباي.