قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خبر عن إيران، مشيرة إلى قول تنكسيري إن قواته أصبحت تمتلك "الرصد الكامل على المنطقة والخليج"، وذلك خلال "حضوره مزار قائد الحرس الثوري الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني.وتعهد تنكسيري بـ "مواصلة السير على درب سليماني والطريق الذي مضوا فيه"، مشيرا إلى أنه "الداعم والسند للولاية والشعب".ووصف قائد بحرية الحرس الثوري على رضا تنكسيري الأمريكيين بـ "الأعداء الأذلاء الجبناء"، مؤكدا أنهم أصبحوا يستخدمون المياه الجنوبية كلما أرادوا الدخول إلى الخليج لتجنب "المياه الإيرانية".وتابع: "كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يواجهون العدو بكل شجاعة حتى أصبح لنا اليوم الرصد الاستخباراتي الكامل للمنطقة والخليج بأكمله".
قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، إن قواته ملتزمة بمواصلة نهج ما وصفه بـ"مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة".
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خبر عن إيران، مشيرة إلى قول تنكسيري إن قواته أصبحت تمتلك "الرصد الكامل على المنطقة والخليج"، وذلك خلال "حضوره مزار قائد الحرس الثوري الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني.