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قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"
قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"
قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، إن قواته ملتزمة بمواصلة نهج ما وصفه بـ"مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة". 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:57+0000
2021-12-29T12:01+0000
العالم
أخبار إيران
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خبر عن إيران، مشيرة إلى قول تنكسيري إن قواته أصبحت تمتلك "الرصد الكامل على المنطقة والخليج"، وذلك خلال "حضوره مزار قائد الحرس الثوري الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني.وتعهد تنكسيري بـ "مواصلة السير على درب سليماني والطريق الذي مضوا فيه"، مشيرا إلى أنه "الداعم والسند للولاية والشعب".ووصف قائد بحرية الحرس الثوري على رضا تنكسيري الأمريكيين بـ "الأعداء الأذلاء الجبناء"، مؤكدا أنهم أصبحوا يستخدمون المياه الجنوبية كلما أرادوا الدخول إلى الخليج لتجنب "المياه الإيرانية".وتابع: "كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يواجهون العدو بكل شجاعة حتى أصبح لنا اليوم الرصد الاستخباراتي الكامل للمنطقة والخليج بأكمله".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الحرس-الثوري-أركعنا-صوايخ-أمريكا-بقوتنا-الرادعة-فاضطرت-للتفاوض-معنا-بحذر-1054712027.html
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العالم, أخبار إيران

قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"

11:57 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 12:01 GMT 29.12.2021)
© AFP 2021 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / -
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قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، إن قواته ملتزمة بمواصلة نهج ما وصفه بـ"مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة".
ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، في خبر عن إيران، مشيرة إلى قول تنكسيري إن قواته أصبحت تمتلك "الرصد الكامل على المنطقة والخليج"، وذلك خلال "حضوره مزار قائد الحرس الثوري الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني.
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الحرس الثوري: أركعنا صوايخ أمريكا بقوتنا الرادعة فاضطرت للتفاوض معنا بحذر
أمس, 16:32 GMT
وتعهد تنكسيري بـ "مواصلة السير على درب سليماني والطريق الذي مضوا فيه"، مشيرا إلى أنه "الداعم والسند للولاية والشعب".
وقال تنكسيري: "ينبغي علينا صون مدرسة الحاج قاسم سليماني بالالتزام بالولاية وإحياء المقاومة".
ووصف قائد بحرية الحرس الثوري على رضا تنكسيري الأمريكيين بـ "الأعداء الأذلاء الجبناء"، مؤكدا أنهم أصبحوا يستخدمون المياه الجنوبية كلما أرادوا الدخول إلى الخليج لتجنب "المياه الإيرانية".
وتابع: "كوادر القوة البحرية للحرس الثوري يواجهون العدو بكل شجاعة حتى أصبح لنا اليوم الرصد الاستخباراتي الكامل للمنطقة والخليج بأكمله".
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7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
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