https://arabic.sputniknews.com/20211229/كيف-تعيش-أطول؟-طعام-صغير-يساعد-في-درء-السرطان-1054746731.html

كيف تعيش أطول؟... طعام صغير يساعد في درء السرطان

كيف تعيش أطول؟... طعام صغير يساعد في درء السرطان

مع تهديد فيروس كورونا للحياة وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 1.6 سنة للرجال و1.2 للنساء يبحث الكثيرون عن وصفة لحياة أطول وأكثر صحة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T18:37+0000

2021-12-29T18:37+0000

2021-12-29T18:37+0000

السرطان

سرطان الثدي

الكرنب

صحة

سرطان البروستاتا

خضروات

سرطان الرئة

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هناك بعض الأطعمة الصغيرة التي قد تساعد في عيش حياة أطول لأنها قد تمنع السرطان وكذلك الحالات الأخرى التي تهدد الحياة.ويمثل السرطان شبحا مخيفا، قد يتسلل إلى أعضائنا في مرحلة عمرية ما، ويتسبب في نمو خلاياه بشكل غير طبيعي وتكاثرها بحيث يمكن أن تدمر الأنسجة السليمة وتنتشر إلى باقي الأعضاء.يموت في المملكة المتحدة على سبيل المثال 166 ألف شخص سنويا جراء الإصابة بالمرض الفتاك، إلا أن حسين عبده، الصيدلي المشرف والمدير السريري في "ميديسين دايركت"، يقول إنه رصد نوعا من الخضار الصغيرة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان.وأوضح عبده في حديث لموقع "إكسبريس" البريطاني أن الطعام الذي يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان هو كرنب بروكسل.ومضى موضحا: "كرنب بروكسل هو ثروة من الألياف والمواد الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على صحتك لمجموعة واسعة من الأسباب".وأكد أن المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في هذا النوع من الخضار يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطان.وأوضح أن المواد الكيميائية النباتية تساعد في تعزيز مضادات الأكسدة في الجسم ودفاعات الحمض النووي، مما يعزز إشارات الخلايا السليمة.وأضاف أن المواد الكيميائية النباتية معروفة بقدرتها على منع نمو الأورام وكذلك تثبيط إنتاج الهرمونات المرتبطة بتكوين الخلايا السرطانية.ما أنواع السرطانات التي يمكن أن يساعد كرنب بروكسل في الوقاية منها؟قال عبده إن هذه الخضروات الخضراء الصغيرة قد تساعد في منع مجموعة متنوعة من السرطانات، بما في ذلك سرطان والكلى والرئة والبروستاتا والمثانة والثدي، والأنواع الأربعة الأخيرة هي الأكثر انتشارا.وأضاف الصيدلي أن ما يسمى بالخضروات الصليبية مثل اللفت والكرنب والبروكلي والقرنبيط يمكن أن يساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.وأوضح أن المواد الكيميائية النباتية ليست المكون الوحيد لكرنب بروكسل المفيد لصحتنا، فهذا النوع من الخضروات مليء بالألياف وفيتامين C وفيتامين K والكالسيوم.وأضاف: "يحتوي كرنب بروكسل على مركب أساسه الكبريت يسمى جلوكوزينولات الجلوكوبراسسين، مشيرا إلى أن "الأبحاث وجدت أن هذا المركب قد يلعب دورا في الوقاية من السرطان عن طريق منع تلف الحمض النووي الذي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن كرنب بروكسل يمكن أن يمنع نمو الأوعية الدموية الجديدة داخل الأورام".وأوصى عبده بالتناوب ضمن النظام الغذائي بين كرنب بروكسل والخضروات الصليبية الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/سيئ-مثل-التدخين-طعام-شعبي-يضاعف-خطر-الوفاة-بالسرطان-أربع-مرات-1053915201.html

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السرطان, سرطان الثدي, الكرنب, صحة, سرطان البروستاتا, خضروات, سرطان الرئة