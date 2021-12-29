لاعب كمال أجسام أمريكي متهم بإطلاق النار على والديه... صور

قدم المتهم دينو توماسيتي، 29 عام من بروكلين، مثولًا افتراضيًا قصيرًا أمام المحكمة في مقاطعة بيرغن في نيوجيرسي بعد ظهر يوم الاثنين، حيث وافقت المحكمة على إرساله مباشرة إلى محكمة مقاطعة ناسو للنظر في القضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.تم القبض على توماسيتي في جاردن ستيت في يوم عيد الميلاد بينما كان يفر من مكان إطلاق النار في منزل والديه البالغة قيمته 3.2 مليون دولار في ضاحية توني هيوليت هاربور.وصلت الشرطة إلى القصر في حوالي الساعة 10 صباحًا في ذلك اليوم لتجد فينسينزا مارسيكانو توماسيتي البالغة من العمر 64 عامًا مصابة بعيار ناري في رأسها، وروكو توماسيتي البالغ من العمر 65 عامًا مصابا بطلق ناري في الظهر.خضع الوالدين لعمليات جراحية. وبحسب ما ورد، فإن الأب، الذي يرأس شركة بناء ضخمة، في حالة أكثر خطورة.
استدعي لاعب كمال أجسام أمريكي متهم بإطلاق النار على والديه في قصرهما في لونغ آيلاند في ولاية نيوجيرسي، إلى جلسة استماع أمام المحكمة القضائية.
قدم المتهم دينو توماسيتي، 29 عام من بروكلين، مثولًا افتراضيًا قصيرًا أمام المحكمة في مقاطعة بيرغن في نيوجيرسي بعد ظهر يوم الاثنين، حيث وافقت المحكمة على إرساله مباشرة إلى محكمة مقاطعة ناسو للنظر في القضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
تم القبض على توماسيتي في جاردن ستيت في يوم عيد الميلاد بينما كان يفر من مكان إطلاق النار في منزل والديه البالغة قيمته 3.2 مليون دولار في ضاحية توني هيوليت هاربور.
وصلت الشرطة إلى القصر في حوالي الساعة 10 صباحًا في ذلك اليوم لتجد فينسينزا مارسيكانو توماسيتي البالغة من العمر 64 عامًا مصابة بعيار ناري في رأسها، وروكو توماسيتي البالغ من العمر 65 عامًا مصابا بطلق ناري في الظهر.
خضع الوالدين لعمليات جراحية. وبحسب ما ورد، فإن الأب، الذي يرأس شركة بناء ضخمة، في حالة أكثر خطورة.