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https://arabic.sputniknews.com/20211229/ما-هو-الحد-الأقصى-لتناول-التونة-المعلبة-أسبوعيا؟-1054741739.html
ما هو الحد الأقصى لتناول التونة المعلبة أسبوعيا؟
ما هو الحد الأقصى لتناول التونة المعلبة أسبوعيا؟
تعتبر التونة المعلبة حلا مناسبا لمن يبتعد عن المنزل لساعات طويلة، وبالطبع لمن يمارس الرياضة ويحتاج إلى مكمل بروتيني سهل التحضير. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T15:14+0000
2021-12-29T15:14+0000
أسماك
الزئبق
تونة
أوميغا 3
مخاطر الزئبق
كيفية التخلص من الزئبق
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لكن ما هي القيم الغذائية التي تحتوي عليها التونة المعلبة، هل يوصى بتناولها اليومي للصحة وهل يوصى بها للنساء الحوامل والمرضعات؟يزود 100 غرام من التونة الجسم بـ 25.5 غرام من البروتين، وإذا قمت بدمج التونة مع العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، يمكنك بسهولة الوصول إلى المدخول اليومي المطلوب من البروتين، بحسب mako.مع علبة واحدة من التونة الخفيفة، ستحصل على 15% من مدخول الحديد اليومي الموصى به، و212% من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم، وجرعات كبيرة من فيتامين A والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين B 12. تشمل الفوائد الصحية لتناول التونة أيضا انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع مستويات أوميغا 3، والتي لها أيضا تأثير إيجابي على صحة العين.كيف تحب التونة بالزيت أو الماء؟تحتوي التونة في الزيت مقابل التونة في الماء على أكثر من ضعف كمية السعرات الحرارية (56 سعرة مقابل 24 سعرة) وأكثر من ضعف كمية الدهون (2 غرام مقابل أقل من 1 غرام) ومزيد من الصوديوم (118 ملغ مقابل 79 ملغ). حتى إذا اخترت الخيار الدهني، فلا يزال كلا الخيارين محملين بالبروتين (8 غرام لكل علبة تونة في الزيت و 6 غرام لكل علبة في الماء) وكلاهما يعتبر مفيدا من الناحية الغذائية.ما هي كمية التونة التي ينصح بتناولها؟معظم أنواع التونة غنية بميثيل الزئبق، وهي مادة سامة مرتبطة باضطرابات الجهاز العصبي والكلى.معظم الناس لديهم كميات صغيرة من هذه المادة الكيميائية في مجرى الدم، ولكن تناول الكثير من التونة يمكن أن يسبب مستويات عالية من الزئبقيمكن أن يتسبب هذا المركب الذي يتراكم في الدم في حدوث تسمم، خاصة عند الأطفال الصغار والأجنة الذين تتناول أمهاتهم التونة.لذلك يجب أن تكون المرأة الحامل أكثر حذرا. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من التونة في بعض الأحيان ليس خطيرا.ينصح بتناول أنواع من التونة ذات تركيز منخفض جدا من الزئبق. ومع ذلك، يُنصح النساء الحوامل بتجنب تناول الأسماك الكبيرة مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل والتونة البيضاء التي تحتوي على كميات عالية من الزئبق.إذا كنت ترغب في ضمان استهلاك آمن، فمن المستحسن أن تتناول ثلاث إلى أربع علب من التونة كحد أقصى في الأسبوع. يوصى بتغيير التونة ودمجها بالتناوب على مدار الأسبوع كجزء من القائمة اليومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هي-فوائد-أحماض-أوميغا-3-للرجال؟-1053450952.html
https://arabic.sputniknews.com/20201101/-أخطر-أنواع-الأسماك-بسبب-وجود-الزئبق-1047034335.html
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أسماك, الزئبق, تونة, أوميغا 3, مخاطر الزئبق, كيفية التخلص من الزئبق

ما هو الحد الأقصى لتناول التونة المعلبة أسبوعيا؟

15:14 GMT 29.12.2021
© Photo / pixabay - ubertوجبة تونة معلبة مع زيت الزيتون
وجبة تونة معلبة مع زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Photo / pixabay - ubert
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تعتبر التونة المعلبة حلا مناسبا لمن يبتعد عن المنزل لساعات طويلة، وبالطبع لمن يمارس الرياضة ويحتاج إلى مكمل بروتيني سهل التحضير.
لكن ما هي القيم الغذائية التي تحتوي عليها التونة المعلبة، هل يوصى بتناولها اليومي للصحة وهل يوصى بها للنساء الحوامل والمرضعات؟
يزود 100 غرام من التونة الجسم بـ 25.5 غرام من البروتين، وإذا قمت بدمج التونة مع العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، يمكنك بسهولة الوصول إلى المدخول اليومي المطلوب من البروتين، بحسب mako.
مع علبة واحدة من التونة الخفيفة، ستحصل على 15% من مدخول الحديد اليومي الموصى به، و212% من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم، وجرعات كبيرة من فيتامين A والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين B 12. تشمل الفوائد الصحية لتناول التونة أيضا انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع مستويات أوميغا 3، والتي لها أيضا تأثير إيجابي على صحة العين.
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كيف تحب التونة بالزيت أو الماء؟
تحتوي التونة في الزيت مقابل التونة في الماء على أكثر من ضعف كمية السعرات الحرارية (56 سعرة مقابل 24 سعرة) وأكثر من ضعف كمية الدهون (2 غرام مقابل أقل من 1 غرام) ومزيد من الصوديوم (118 ملغ مقابل 79 ملغ). حتى إذا اخترت الخيار الدهني، فلا يزال كلا الخيارين محملين بالبروتين (8 غرام لكل علبة تونة في الزيت و 6 غرام لكل علبة في الماء) وكلاهما يعتبر مفيدا من الناحية الغذائية.
ما هي كمية التونة التي ينصح بتناولها؟
معظم أنواع التونة غنية بميثيل الزئبق، وهي مادة سامة مرتبطة باضطرابات الجهاز العصبي والكلى.
معظم الناس لديهم كميات صغيرة من هذه المادة الكيميائية في مجرى الدم، ولكن تناول الكثير من التونة يمكن أن يسبب مستويات عالية من الزئبق
يمكن أن يتسبب هذا المركب الذي يتراكم في الدم في حدوث تسمم، خاصة عند الأطفال الصغار والأجنة الذين تتناول أمهاتهم التونة.
لذلك يجب أن تكون المرأة الحامل أكثر حذرا. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من التونة في بعض الأحيان ليس خطيرا.
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1 نوفمبر 2020, 08:57 GMT
ينصح بتناول أنواع من التونة ذات تركيز منخفض جدا من الزئبق. ومع ذلك، يُنصح النساء الحوامل بتجنب تناول الأسماك الكبيرة مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل والتونة البيضاء التي تحتوي على كميات عالية من الزئبق.
إذا كنت ترغب في ضمان استهلاك آمن، فمن المستحسن أن تتناول ثلاث إلى أربع علب من التونة كحد أقصى في الأسبوع. يوصى بتغيير التونة ودمجها بالتناوب على مدار الأسبوع كجزء من القائمة اليومية.
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