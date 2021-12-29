https://arabic.sputniknews.com/20211229/ما-هى-أخطر-الملفات-التي-تنتظر-العراق-في-العام-القادم-2022؟-1054747442.html

ما هى أخطر الملفات التي تنتظر العراق في العام القادم 2022؟

ما هى أخطر الملفات التي تنتظر العراق في العام القادم 2022؟

يتطلع العراق إلى تخطي الأزمات وأن يلعب دورا إقليميا في المنطقة خلال العام المقبل 2022، على أن يتم البناء على الخطوات التي بدأها في العام الحالي 2021. فهل تتحقق... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T19:13+0000

2021-12-29T19:13+0000

2021-12-29T19:13+0000

العالم العربي

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045987100_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_30ebe49254024df13e07fa410aafdf45.jpg

بداية يقول، الدكتور غازي السكوتي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن العراق ما زال يواجه مجموعة من التحديات من بينها عودة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) خصوصا في محافظة ديالى وكركوك وجبال حمرين ومنطقة الغربية في الأنبار وحتى في جنوب الموصل، وفي نفس الوقت تمر البلاد بمرحلة انتقالية مهمة وبانتظار تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، من أجل الذهاب إلى عراق مستقل ومحايد بعد عن الصراعات والحروب الإقليمية، وأيضا الصراعات العقائدية والمذهبية.تحدي كبيروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كما ينتظر العراق إلى الذهاب للتنمية والذي يشكل تحدي كبير بالنسبة له في الفترة القادمة للتغلب على مشكلة الديون وإعادة تشغيل الصناعات المتوقفة، حيث يبلغ عدد المصانع المتوقفة حوالي 50 ألف مصنع، والعودة إلى تنظيم الموارد المائية، علاوة على الملف البيئي، هناك أكثر من مليون ونصف متر مكعب من النفايات تقذف في نهر دجلة، والضعف الكبير في البنية التحتية للنظام الصحي، والخدمات والطرق، كل هذا يشكل تحديات كبرى، نظرا لأن الاقتصاد العراقي لا يزال إلى اليوم هو اقتصاد"ريعي" يعتمد على عائدات النفط بنسبة 95 في المئة، ففي حالة ارتفاع أسعار النفط يكون بالإمكان مواجهة هذه التحديات أو تبني استراتيجيات شاملة على سبيل الافتراض، وإذا حدث العكس بكل تأكيد سنذهب إلى كوارث كبرى تتمثل في استمرار الأزمات وعدم القدرة على مواجهتها.استراتيجيات جديدةوأكد السكوتي على أنه دون التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي والذي يحتاج إلى جهود كبيرة من مجلس النواب والحكومة القادمين، بحث يجب عدم الذهاب للبحث عن المصالح والمكاسب الذاتية وتحجيم نسب الفساد السياسي والمالي، والذهاب إلى تحقيق المطالب المعيشية للمواطن، ويبحث الشعب اليوم عن سد حاجاته اليومية وتخفيض نسب البطالة والتي طالت ما يقارب 15 مليون شاب، علاوة على 10 ملايين شخص تحت خط الفقر، ومسالة بناء المدن المهدمة وأخرى جديدة لتلبية احتياجات الناس، حيث يعيش في المدن العشوائية أكثر من 4 ملايين مواطن، كل هذا يتطلب استراتيجيات جديدة توفر السكن والخدمات وتوفر الكرامة وتنهض بالبلاد، تلك هى أهم التحديات الكبرى بكل تأكيد.الأمن الإقليميوحول مساعي بغداد للعب دور إقليمي محايد في المنطقة يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية: أعتقد أن منهج الانفتاح على دول الإقليم ولعب دور في بناء السلام والأمن والحوار بين الدول العربية ودول الجوار مثل إيران وتركيا للذهاب إلى ضمان ترتيبات الأمن الإقليمي، فالعراق اليوم يلعب دور مهم في المنطقة، فقبل أيام كان وزير الخارجية العراقي في طهران لبحث التمهيد للحوار الأمريكي الإيراني سواء في بغداد أو عبر القناة الدبلوماسية العراقية، كما يلعب دورا في تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية، بالإضافة إلى لبنان ودعم قدراتها في الظروف التي تمر بها، هذا بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية مع الأردن ومصر وعلاقات التعاون الاستراتيجية والاقتصادية مع السعودية ودول الخليج العربي، علاوة على العلاقات مع تركيا والتي أصبحت العلاقات معها هامة، كل هذا يمكن أن يمنح العراق فرصة للعب دور مهم في علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والحرب على الإرهاب، هذا بجانب تطوير علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الصناعية المهمة.دور حياديوعن إمكانية استمرار بغداد في الحياد حول قضايا المنطقة يعتقد السكوتي، أن العراق دولة مهمة على صعيد الموارد والثروات والموقع الجيوستراتيجي للمصالح الدولية وغيرها، لذا عليه أن يتخذ أو يلعب دور الحياد في علاقاته السياسية والاقتصادية وعلاقات التعاون مع دول الجوار، فليس للعراق مصلحة في أن ينحاز إلى إيران ضد تركيا والعكس أو نحو السعودية ضد إيران، فالعراق دولة صغيرة في المنطقة لكنها تمتلك قدرات، وهذه القدرات يمكن استخدامها عبر الحياد، لضمان السلم والأمن والتعايش بين الدول، هذه هى المبادئ الكبرى لميثاق الأمم المتحدة.الفقر والبطالةمن جانبه يقول، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، السلطات الحكومية فشلت فشلا ذريعا في معالجة الملفات الداخلية بجميع مستوياتها، وأصبحت عبئا على الشعب العراقي، فالاقتصاد أصبح مشلولا وحالة الفقر ارتفعت بنسبة تصل إلى 40%، والبطالة المرتفعة والتي أصبحت بصفوف خريجي الجامعات، فضلا عن ملف الصحة المتدهور وصولا إلى الاعتقالات المستمرة والتهجير الطائفي، وهذه الملفات الرئيسية لها تأثير مباشر على الملف الأمني حيث تزداد الجريمة والسرقات والمشاكل الاجتماعية، وهذا دفع إلى انتشار المخدرات التي تدعمها مليشيات مرتبطة بإيران، لأن أحد مصادر تمويل الحرس الثوري المالي هي تجارة المخدرات، ولذلك اعترف وزير الداخلية أن نسبة التعاطي وصلت إلى 50% في العراق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق أكدت أن نسبة 30% من المتعاطين للمخدرات هم بصفوف الجيش ومليشيات الحشد الشعبي وهؤلاء يرتكبون جرائم يندى لها جبين الإنسانية، ومنها ما أقدم عليه أحد منتسبي وزارة الداخلية من اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات، وهذه المقدمات الكارثية لها تداعيات مخيفة على الوضع الأمني في ظل تحركات داعش الأخيرة، مما يكشف عدم قدرة السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية على مواجهات التنظيم والمليشيات المسلحة، التي تهدد أمن العراق".ملفات خطرةوأكد النايل أنه "لا يمكن أن يلعب العراق دورا محوريا في ملفات المنطقة لأنه جزء من المشكلة لا الحل، ولاسيما ملفات خطرة تنتظر العراق في عام 2022 منها، منظمة البي كاكا التركية في شمال العراق، وملف جرف الصخر التي تحتله مليشيات حزب الله و جرائم الاتجار للبشر، حتى وصل الحال إلى تأسيس مستشفيات أهلية تبيع وتسرق الأعضاء البشرية للمرضى، وهذا الوضع الخطير ينذر بتدمير ميناء الفاو الذي يؤمل أن يوفر الآلاف من فرص العمل للعراقيين، لكن إلحاح ايران على الربط السككي سيدمر المشروع ويجعله خارج التغطية الفعلية، و سيعزل العراق عن المنفذ البحري الوحيد".حلبة الصراعوأشار إلى أن "العام القادم سيكون الأسوء في تاريخ العراق من حيث ما سيشهده من تفشي الجوع والأمراض والانهيار الأمني والصراع على تقاسم السلطة، وتحويل العراق إلى حلبة صراع دولية وإقليمية، فضلا عن مستوى المعتقلين والمعتقلات، واستمرار النهج الطائفي للحكومة وإقصاء وتهميش مكونات العراق الرئيسية، وهذه الظروف جعلته ينهار أمنيا، وهي ذاتها وأكثر موجودة الآن، مما يؤهل الأوضاع للانفجار الشعبي لأن العراقيين أصبحوا يائسين من أي إصلاح للحكومة القادمة، مما سيجعل التظاهرات تنطلق في مرحلة جديدة بالآليات والوسائل المتنوعة، وفي ظل تلك الظروف، فشلت الحكومة في توحيد القيادة العسكرية التي تعددت مرجعياتها وأصبح القرار غير موحد".واختتم النايل بتأكيده، "أن القوات الأمريكية لن تنسحب من القواعد الرئيسية في عين الأسد وحرير، وسرعان ما سيتم كشف تدليس الكاظمي الذي إعلن انسحابها مع معداتها، والواقع خلاف ما صرح به فالجيش الأمريكي يزداد والمليشيات هددت بالاستهداف، والقضية جميعها مرتبطة بنتائج المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الشأن النووي، لذا أقول بحزن شديد، أن العراق ينتظره أيام سوداء، الخاسر فيها هو الشعب.جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".وكان مقتدى الصدر، دعا أمس الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/وزير-الخارجية-العراقي-يؤكد-لإيران-ضرورة-تغليب-لغة-الحوار-لخلق-بيئة-آمنة-ومستقرة-1054590129.html

https://arabic.sputniknews.com/20211227/مقتدى-الصدر-يجب-الإسراع-بتشكيل-حكومة-أغلبية-وطنية-لا-شرقية-ولا-غربية-1054671410.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العراق