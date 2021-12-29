https://arabic.sputniknews.com/20211229/مستشار-الرئيس-المصري-لشؤون-الصحة-مستعدون-لمواجهة-أوميكرون-1054748536.html

مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: مستعدون لمواجهة "أوميكرون"

مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: مستعدون لمواجهة "أوميكرون"

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده مستعدة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون". 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T20:33+0000

2021-12-29T20:33+0000

2021-12-29T20:33+0000

أخبار العالم العربي

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/81/1045928115_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c6d57d787db4581655feb277871295cd.jpg

ونقلت صحيفة صدى البلد مداخلة تاج الدين مع برنامج "الأخبار" الذي يذاع على فضائية "dmc" المصرية، بأن هناك مراقبة مصرية دقيقة لتجنب انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" في البلاد، وأن كل المؤسسات والهيئات تخطط لاحتواء أي أزمة مقبلة.وأضاف محمد عوض تاج الدين، أن وزارة الصحة المصرية هي المسؤولة الأولى، يليها وزارة التعليم العالي، باعتبار أنها مسؤولة عن المستشفيات الجامعية، فضلا عن المؤسسات الأُخرى الخاصة والعامة، وبأن كل هذه المؤسسات تخطط لاحتواء أي أزمة قادمة، موضحا أن الفيروسات التي تمكث وقتا طويلا، تكون المتحورات أخطر.وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك مراقبة دقيقة ومتابعة من الحكومة المصرية لكافة المواطنين والمواقع الطبية، والقادمين من الخارج لتجنب انتشار الفيروس في بلاده.وكانت وزارة الصحة المصرية قد حذرت، أمس الثلاثاء، من أن متحور "أوميكرون"، سيصبح السلالة السائدة حول العالم خلال أسابيع.وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في منشور عبر "فيسبوك"، إن الأدلة المتوافرة حول المتحور تشير إلى أنه سيكون سائدا حول العالم في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.ونصح عبد الغفار المواطنين غير المطعمين بالحصول على لقاح "كوفيد 19"، موجها أولئك الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر أو أكثر بالحصول على الجرعة التنشيطية، مشددا على ضرورة اتباع القواعد الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وداخل المباني المغلقة.وناشد أيضا بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين باستمرار، مختتما بالقول إنه من الأفضل إجراء الاختبار التشخيصي السريع لفيروس كورونا قبل التواجد في أماكن التجمعات.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/مصر-متحور-أوميكرون-سيسود-العالم-وهذا-ما-يجب-فعله-لمواجهته-1054713918.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر