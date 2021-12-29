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https://arabic.sputniknews.com/20211229/مسلحون-ينهبون-مساعدات-غذائية-تابعة-للأمم-المتحدة-في-دارفور-1054744450.html
مسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور
مسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور
نهب مسلحون سودانيون مستودعا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي يحتوي نحو 1900 طن من المساعدات الغذائية في دارفور، وسط تصاعد العنف في المنطقة الغربية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:39+0000
2021-12-29T16:39+0000
العالم العربي
دارفور
أخبار السودان اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كشفوا عن وقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من المستودع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفرضت السلطات المحلية حظر تجول ليلي على المدينة بعد الهجوم.فيما قال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إنهم "يجرون تدقيقا لما سُرق من المستودع، والذي يحتوي على نحو 1900 طن من المنتجات الغذائية"، التي تشكل إمدادات منقذة لحياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب "فرانس برس".وقالت خاردياتا لو ندياي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان: "يحتاج واحد من كل ثلاثة أشخاص في السودان إلى مساعدات إنسانية. المساعدة الإنسانية يجب ألا تكون هدفا أبدا".لا تزال المنطقة الشاسعة والقاحلة والفقيرة المليئة بالأسلحة تعاني من صراع اندلع في عهد الرئيس السابق عمر البشير عام 2003، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف.
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العالم العربي, دارفور, أخبار السودان اليوم

مسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور

16:39 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYسكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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نهب مسلحون سودانيون مستودعا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي يحتوي نحو 1900 طن من المساعدات الغذائية في دارفور، وسط تصاعد العنف في المنطقة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كشفوا عن وقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من المستودع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفرضت السلطات المحلية حظر تجول ليلي على المدينة بعد الهجوم.
فيما قال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إنهم "يجرون تدقيقا لما سُرق من المستودع، والذي يحتوي على نحو 1900 طن من المنتجات الغذائية"، التي تشكل إمدادات منقذة لحياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب "فرانس برس".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
ارتفاع عدد ضحايا المعارك في دارفور إلى 138 قتيلا
9 ديسمبر, 21:21 GMT
وقالت خاردياتا لو ندياي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان: "يحتاج واحد من كل ثلاثة أشخاص في السودان إلى مساعدات إنسانية. المساعدة الإنسانية يجب ألا تكون هدفا أبدا".
لا تزال المنطقة الشاسعة والقاحلة والفقيرة المليئة بالأسلحة تعاني من صراع اندلع في عهد الرئيس السابق عمر البشير عام 2003، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف.
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