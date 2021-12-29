https://arabic.sputniknews.com/20211229/مسلحون-ينهبون-مساعدات-غذائية-تابعة-للأمم-المتحدة-في-دارفور-1054744450.html

مسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور

مسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور

نهب مسلحون سودانيون مستودعا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي يحتوي نحو 1900 طن من المساعدات الغذائية في دارفور، وسط تصاعد العنف في المنطقة الغربية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T16:39+0000

2021-12-29T16:39+0000

2021-12-29T16:39+0000

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دارفور

أخبار السودان اليوم

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وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كشفوا عن وقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من المستودع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفرضت السلطات المحلية حظر تجول ليلي على المدينة بعد الهجوم.فيما قال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إنهم "يجرون تدقيقا لما سُرق من المستودع، والذي يحتوي على نحو 1900 طن من المنتجات الغذائية"، التي تشكل إمدادات منقذة لحياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب "فرانس برس".وقالت خاردياتا لو ندياي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان: "يحتاج واحد من كل ثلاثة أشخاص في السودان إلى مساعدات إنسانية. المساعدة الإنسانية يجب ألا تكون هدفا أبدا".لا تزال المنطقة الشاسعة والقاحلة والفقيرة المليئة بالأسلحة تعاني من صراع اندلع في عهد الرئيس السابق عمر البشير عام 2003، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/ارتفاع-عدد-ضحايا-المعارك-في-دارفور-إلى-138-قتيلا-1053759896.html

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