مسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كشفوا عن وقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من المستودع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفرضت السلطات المحلية حظر تجول ليلي على المدينة بعد الهجوم.فيما قال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إنهم "يجرون تدقيقا لما سُرق من المستودع، والذي يحتوي على نحو 1900 طن من المنتجات الغذائية"، التي تشكل إمدادات منقذة لحياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب "فرانس برس".وقالت خاردياتا لو ندياي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان: "يحتاج واحد من كل ثلاثة أشخاص في السودان إلى مساعدات إنسانية. المساعدة الإنسانية يجب ألا تكون هدفا أبدا".لا تزال المنطقة الشاسعة والقاحلة والفقيرة المليئة بالأسلحة تعاني من صراع اندلع في عهد الرئيس السابق عمر البشير عام 2003، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف.
نهب مسلحون سودانيون مستودعا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي يحتوي نحو 1900 طن من المساعدات الغذائية في دارفور، وسط تصاعد العنف في المنطقة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كشفوا عن وقوع إطلاق نار كثيف بالقرب من المستودع في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفرضت السلطات المحلية حظر تجول ليلي على المدينة بعد الهجوم.
فيما قال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إنهم "يجرون تدقيقا لما سُرق من المستودع، والذي يحتوي على نحو 1900 طن من المنتجات الغذائية"، التي تشكل إمدادات منقذة لحياة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب "فرانس برس".