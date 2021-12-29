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https://arabic.sputniknews.com/20211229/مصادر-مرشح-الكويت-لمنصب-الأمين-العام-لـأوبك-يحظى-بتأييد-واسع-1054746319.html
مصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
مصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
قال مصدران لـ"رويترز"، إن مرشح الكويت لرئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يحظى بتأييد واسع داخل المنظمة، وإن الأمين العام الحالي محمد باركيندو من غير... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T17:48+0000
2021-12-29T17:48+0000
2021-12-29T17:48+0000
العالم العربي
الكويت
أوبك
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وأضاف المصدران أن هيثم الغيص، وهو محافظ كويتي سابق لدى "أوبك"، هو المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام، وفقا لـ "رويترز".يذكر أن الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.وكان فيما سبق مسؤولا عن المكاتب الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن قبل أن يصبح محافظا لدى أوبك في 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20211105/الكويت-ترشح-محافظها-السابق-لدى-أوبك-لمنصب-أمين-عام-المنظمة-1050628596.html
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العالم العربي, الكويت, أوبك
مصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
قال مصدران لـ"رويترز"، إن مرشح الكويت لرئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يحظى بتأييد واسع داخل المنظمة، وإن الأمين العام الحالي محمد باركيندو من غير المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه.
وأضاف المصدران أن
هيثم الغيص، وهو محافظ كويتي سابق لدى "أوبك"
، هو المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام، وفقا لـ "رويترز".
يذكر أن الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى
منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"
لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.
وكان فيما سبق مسؤولا عن المكاتب الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن قبل أن يصبح محافظا لدى أوبك في 2017.