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مصر... حقيقة وصول منخفض التنين خلال أيام
مصر... حقيقة وصول منخفض التنين خلال أيام
كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حقيقة وصول منخفض التنين إلى البلاد، خلال الأيام المقبلة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:35+0000
2021-12-29T09:35+0000
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وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن ما يتم تداوله عن وجود منخفض تنين غير صحيح، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال شاهين، إنه سيكون هناك منخفض جوي في شمال البحر المتوسط، وذلك تزامنا مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا.وأشار إلى أن نشاط الرياح سوف يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، ويزيد من إحساسنا بالبرودة، لكن لن يكون منخفض التنين كما يدعي البعض.وأضاف شاهين، ان حالة الطقس، بداية من غد الخميس، سوف تشهد عدم الاستقرار، لافتاه إلى تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، تشهدها البلاد، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى منتصف الأسبوع.وقال إن البلاد سوف تشهد نشاط رياح على أغلب محافظات البلاد وسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية والسلوم، وتكون متفاوتة الشدة وتزيد غزارتها على هذه المناطق وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-سقوط-أمطار-على-6-مناطق-1054485848.html
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الطقس, أخبار مصر الآن

مصر... حقيقة وصول منخفض التنين خلال أيام

09:35 GMT 29.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حقيقة وصول منخفض التنين إلى البلاد، خلال الأيام المقبلة.
وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن ما يتم تداوله عن وجود منخفض تنين غير صحيح، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق
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وقال شاهين، إنه سيكون هناك منخفض جوي في شمال البحر المتوسط، وذلك تزامنا مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا.
وأشار إلى أن نشاط الرياح سوف يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، ويزيد من إحساسنا بالبرودة، لكن لن يكون منخفض التنين كما يدعي البعض.
وأضاف شاهين، ان حالة الطقس، بداية من غد الخميس، سوف تشهد عدم الاستقرار، لافتاه إلى تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، تشهدها البلاد، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى منتصف الأسبوع.
وقال إن البلاد سوف تشهد نشاط رياح على أغلب محافظات البلاد وسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية والسلوم، وتكون متفاوتة الشدة وتزيد غزارتها على هذه المناطق وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس.
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