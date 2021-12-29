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https://arabic.sputniknews.com/20211229/معلومات-عن-الجيشين-العراقي-واللبناني-1054736947.html
معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني
معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني
شهدت زيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إلى العراق توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي عناد سعدون، لتطوير التعاون العسكري بين البلدين. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:33+0000
2021-12-29T13:33+0000
2021-12-29T13:33+0000
انفوجرافيك
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ويصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش اللبناني في المرتبة رقم 116 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
سبوتنيك عربي
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2021
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن الجيشين العراقي واللبناني
شهدت زيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إلى العراق توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي عناد سعدون، لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.
ويصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش اللبناني في المرتبة رقم 116 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.