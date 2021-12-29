التقط مقطع فيديو ثلوجًا كثيفة تتراكم في الفناء الخلفي لمنزل في ساوث ليك تاهو، بحسب ما ذكرت وكالة "CBS News".يُعد شهر ديسمبر رسميًا أكثر الشهور التي تتساقط فيها الثلوج في المنطقة وفقًا لمختبر سييرا للثلج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
منزل يختفي تحت الثلج بعد عاصفة في ولاية كاليفورنيا... فيديو
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح اختفاء منزل تحت الثلوج بعد عاصفة ثلجية قوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
التقط مقطع فيديو ثلوجًا كثيفة تتراكم في الفناء الخلفي لمنزل في ساوث ليك تاهو، بحسب ما ذكرت وكالة "CBS News".
يُعد شهر ديسمبر رسميًا أكثر الشهور التي تتساقط فيها الثلوج في المنطقة وفقًا لمختبر سييرا للثلج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
Timelapse video captured heavy snow piling up in the backyard of a home in South Lake Tahoe, California. December is officially the snowiest month on record in the area, according to UC Berkeley's Central Sierra Snow Laboratory. pic.twitter.com/LGeyDBfwND