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https://arabic.sputniknews.com/20211229/مها-الصغير-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-إصابتها-بمرض-نادر-فيديو-1054724607.html
مها الصغير تكشف لأول مرة تفاصيل إصابتها بمرض نادر... فيديو
مها الصغير تكشف لأول مرة تفاصيل إصابتها بمرض نادر... فيديو
كشفت مها الصغير، الإعلامية، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، لأول مرة، عن تفاصيل مرضها النادر. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T08:23+0000
2021-12-29T08:23+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت الصغير، في تصريحات إذاعية، إنها أصيبت في عام 2010 بمرض مناعي يدعى " Autoimmune"، والذي أصابها في الرئة، مؤكدة أنها أحياناً تعاني من نوبات قوية مع هذا المرض تستدعي دخولها المستشفى.وأشارت إلى أن أسبابه وراثية وبسبب الضغط والتوتر، مؤكدة أنه تم تشخصيها في المرة الأولى بالسرطان ولكنها أجرت فحوصات طبية في لندن واكتشفت إصابتها بهذا المرض المناعي النادر.كما كشفت مها الصغير أنها مرت بتجارب عديدة في حياتها، مؤكدة أن البعض قد لا يصدق حديثها، لكون والدها هو محمد الصغير وزوجها أحمد السقا، ومنها مرورها بضائقة مالية ومعاناتها مع الإكتئاب.وقالت إنها "تمر بحالات نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على التعبير عن مخاوفها وميلها للكتمان والضغط على نفسها، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ للعلاج النفسي، وكذلك إصابتها بالمرض المناعي النادر".
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أخبار الفنانين في مصر

مها الصغير تكشف لأول مرة تفاصيل إصابتها بمرض نادر... فيديو

08:23 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / AMR MAHMOUDالفنان المصري أحمد السقا وزوجته مها الصغير مع الفنانين شريف منير وغادة عادل ونور
الفنان المصري أحمد السقا وزوجته مها الصغير مع الفنانين شريف منير وغادة عادل ونور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / AMR MAHMOUD
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كشفت مها الصغير، الإعلامية، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، لأول مرة، عن تفاصيل مرضها النادر.
وقالت الصغير، في تصريحات إذاعية، إنها أصيبت في عام 2010 بمرض مناعي يدعى " Autoimmune"، والذي أصابها في الرئة، مؤكدة أنها أحياناً تعاني من نوبات قوية مع هذا المرض تستدعي دخولها المستشفى.
وأشارت إلى أن أسبابه وراثية وبسبب الضغط والتوتر، مؤكدة أنه تم تشخصيها في المرة الأولى بالسرطان ولكنها أجرت فحوصات طبية في لندن واكتشفت إصابتها بهذا المرض المناعي النادر.
كما كشفت مها الصغير أنها مرت بتجارب عديدة في حياتها، مؤكدة أن البعض قد لا يصدق حديثها، لكون والدها هو محمد الصغير وزوجها أحمد السقا، ومنها مرورها بضائقة مالية ومعاناتها مع الإكتئاب.
وقالت إنها "تمر بحالات نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على التعبير عن مخاوفها وميلها للكتمان والضغط على نفسها، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ للعلاج النفسي، وكذلك إصابتها بالمرض المناعي النادر".
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