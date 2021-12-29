https://arabic.sputniknews.com/20211229/موسكو-الوضع-الأمني-في-أفغانستان-لم-ينهر-بعد-وصول-طالبان-إلى-السلطة-1054722731.html

موسكو: الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول "طالبان" إلى السلطة

موسكو: الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول "طالبان" إلى السلطة

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T06:58+0000

2021-12-29T06:58+0000

2021-12-29T07:14+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

الخارجية الروسية

حركة طالبان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102647/11/1026471108_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_75f92113816f6f34fd8d0ba459fdab5f.jpg

وأضاف سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك"، "كما نرى لم يحدث هناك انهيار حاد للوضع الأمني بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان".وتابع "نلاحظ أن السلطات الأفغانية الجديدة تبذل جهودا لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وتعطي تأكيدات بأنه لن تكون هناك تهديدات أمنية لدول ثالثة من الأراضي الأفغانية".وواصل قائلا: "بالطبع نحن ننتظر تطبيقا عمليا على هذا المسار".يذكر أنه في أوائل أغسطس 2021، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في اليوم الـ 15 من الشهر نفسه، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت. وفي الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا مع الغرب من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية خلال حكم طالبان الأول ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-متحدثا-عن-طالبان-عندما-يتعلق-الأمر-بالاعتراف-يجب-أن-نعتمد-على-الحقائق-1054488309.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, الخارجية الروسية, حركة طالبان