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موسكو: الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول "طالبان" إلى السلطة
موسكو: الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول "طالبان" إلى السلطة
قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T06:58+0000
2021-12-29T07:14+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
الخارجية الروسية
حركة طالبان
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وأضاف سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك"، "كما نرى لم يحدث هناك انهيار حاد للوضع الأمني بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان".وتابع "نلاحظ أن السلطات الأفغانية الجديدة تبذل جهودا لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وتعطي تأكيدات بأنه لن تكون هناك تهديدات أمنية لدول ثالثة من الأراضي الأفغانية".وواصل قائلا: "بالطبع نحن ننتظر تطبيقا عمليا على هذا المسار".يذكر أنه في أوائل أغسطس 2021، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في اليوم الـ 15 من الشهر نفسه، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت. وفي الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا مع الغرب من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية خلال حكم طالبان الأول ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-متحدثا-عن-طالبان-عندما-يتعلق-الأمر-بالاعتراف-يجب-أن-نعتمد-على-الحقائق-1054488309.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم, الخارجية الروسية, حركة طالبان

موسكو: الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول "طالبان" إلى السلطة

06:58 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 07:14 GMT 29.12.2021)
© Sputnik . Maksim Blinovأوليغ سيرومولوتوف
أوليغ سيرومولوتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، إن الوضع الأمني في أفغانستان لم يتدهور بعد وصول طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) إلى السلطة.
وأضاف سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك"، "كما نرى لم يحدث هناك انهيار حاد للوضع الأمني بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان".

وتابع "نلاحظ أن السلطات الأفغانية الجديدة تبذل جهودا لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وتعطي تأكيدات بأنه لن تكون هناك تهديدات أمنية لدول ثالثة من الأراضي الأفغانية".
وواصل قائلا: "بالطبع نحن ننتظر تطبيقا عمليا على هذا المسار".
يذكر أنه في أوائل أغسطس 2021، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في اليوم الـ 15 من الشهر نفسه، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت.
وفي الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا مع الغرب من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.
وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية خلال حكم طالبان الأول ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
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