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موظفو شركة إيرانية يقطعون الطريق في كربلاء العراقية... صور
موظفو شركة إيرانية يقطعون الطريق في كربلاء العراقية... صور
أكدت قناة السومرية العراقية، اليوم الأربعاء، حدوث تظاهرات وقطع طرق من قبل موظفين يعملون في معمل شركة "كالة" الإيرانية في محافظة كربلاء. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T08:51+0000
2021-12-29T08:51+0000
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وذكرت الوكالة: "موظفون يعملون في معمل شركة كالة الإيرانية قطعوا طريق منطقة الجمالية غرب المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب تأخر صرف رواتبهم".وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، نشب حريق ضخم في مصنع الشركة في كربلاء، وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الحريق كان مفتعلا.
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العالم العربي

موظفو شركة إيرانية يقطعون الطريق في كربلاء العراقية... صور

08:51 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Essam al-Sudaniمدينة البصرة، العراق 9 سبتمبر/ أيلول 2018
مدينة البصرة، العراق 9 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Essam al-Sudani
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أكدت قناة السومرية العراقية، اليوم الأربعاء، حدوث تظاهرات وقطع طرق من قبل موظفين يعملون في معمل شركة "كالة" الإيرانية في محافظة كربلاء.
وذكرت الوكالة: "موظفون يعملون في معمل شركة كالة الإيرانية قطعوا طريق منطقة الجمالية غرب المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب تأخر صرف رواتبهم".
وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، نشب حريق ضخم في مصنع الشركة في كربلاء، وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الحريق كان مفتعلا.
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