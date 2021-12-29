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https://arabic.sputniknews.com/20211229/موظفو-شركة-إيرانية-يقطعون-الطريق-في-كربلاء-العراقية-صور-1054725358.html
موظفو شركة إيرانية يقطعون الطريق في كربلاء العراقية... صور
موظفو شركة إيرانية يقطعون الطريق في كربلاء العراقية... صور
أكدت قناة السومرية العراقية، اليوم الأربعاء، حدوث تظاهرات وقطع طرق من قبل موظفين يعملون في معمل شركة "كالة" الإيرانية في محافظة كربلاء. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T08:51+0000
2021-12-29T08:51+0000
2021-12-29T08:51+0000
العالم العربي
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وذكرت الوكالة: "موظفون يعملون في معمل شركة كالة الإيرانية قطعوا طريق منطقة الجمالية غرب المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب تأخر صرف رواتبهم".وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، نشب حريق ضخم في مصنع الشركة في كربلاء، وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الحريق كان مفتعلا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
موظفو شركة إيرانية يقطعون الطريق في كربلاء العراقية... صور
أكدت قناة السومرية العراقية، اليوم الأربعاء، حدوث تظاهرات وقطع طرق من قبل موظفين يعملون في معمل شركة "كالة" الإيرانية في محافظة كربلاء.
وذكرت الوكالة
: "موظفون يعملون في معمل شركة كالة الإيرانية قطعوا طريق منطقة الجمالية غرب المحافظة بالإطارات المحترقة بسبب تأخر صرف رواتبهم".
وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، نشب حريق ضخم في مصنع الشركة في كربلاء، وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الحريق كان مفتعلا.