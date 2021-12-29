هجوم من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إعلان جديد لعمرو دياب

وطرح الإعلان الجديد لشركة "ستروين" في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث قدم فيه عمرو دياب، أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان، "تحريضا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهن"، وفقا لـ "إرم نيوز".وعلقت حساب يحمل أسم "KilljoyKaat" في بلد 99% من الستات بيتم التحرش بيها، في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات، وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو".وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرا أغنية ”انت الحظ“، التي تصدرت قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، للأسبوع الثالث على التوالي، منذُ طرحها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.
أثار إعلان تجاري قدمه النجم المصري عمرو دياب، لصالح شركة السيارات الشهيرة "ستروين" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياه بالتحريض على التحرش.
وطرح الإعلان الجديد لشركة "ستروين" في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث قدم فيه عمرو دياب، أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.
واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان، "تحريضا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهن"، وفقا لـ "إرم نيوز".
وعلقت حساب يحمل أسم "KilljoyKaat" في بلد 99% من الستات بيتم التحرش بيها، في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات، وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو".
في بلد ٩٩٪ من الستات بيتم التحرش بيها- في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات-وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو.
وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرا أغنية ”انت الحظ“، التي تصدرت قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، للأسبوع الثالث على التوالي، منذُ طرحها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.