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هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة جديدة
هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة جديدة
صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بأن الضفة الغربية تشهد بوادر انتفاضة جديدة، مؤكدا أن "الاستقرار في المنطقة يتحقق بعد استعادة حقوق الشعب... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:25+0000
2021-12-29T09:25+0000
العالم العربي
فلسطين
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ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن هنية قوله، في مؤتمر القدس العلمي الـ15 ، بأن "كل مخططات الاحتلال التي تحاك ضد الفلسطينيين فشلت بفضل الإرادة، وتابع قائلا: "حصار غزة وانشغالنا في إنهائه لم يلهنا عن بوصلة القدس وباتت القدس والأسرى والاستيطان والأرض واللاجئون بدوائر الاشتباك".وأشاد هنية بالشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية المعروفبة باسم معركة "سيف القدس"، حيث قال إنها "أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي وهي معركة استثنائية في تاريخ الصراع مع العدو"، على حد تعبيره.وتابع: "الأمة نهضت متوحدة في ظلال معركة سيف القدس، خلف القدس والأقصى، وكنات المقاومة هي المبادرة خلال هذه المعركة وكتبت بالدم الخطوط العامة وسجلت قواعد الاشتباك خلالها".وندد هنية بالحصار الإسرائيلي على غزة قائلا إن هذا الحصار ظالم ويجب أن ينتهي، وأن "لمقاومة الشاملة خيارنا الاستراتيجي لمواجهة الاحتلال والطريق الأقرب لإنجاز طموح شعبنا"، بحسب قوله.وشدد هنية على "أن القدس ستكون عاصمة فلسطين من البحر إلى النهر وهي عنوان لوحدة شعبنا وأمتنا القدس أم البدايات وأم النهايات".
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العالم العربي, فلسطين

هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة جديدة

09:25 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / -رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / -
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صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بأن الضفة الغربية تشهد بوادر انتفاضة جديدة، مؤكدا أن "الاستقرار في المنطقة يتحقق بعد استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة".
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن هنية قوله، في مؤتمر القدس العلمي الـ15 ، بأن "كل مخططات الاحتلال التي تحاك ضد الفلسطينيين فشلت بفضل الإرادة، وتابع قائلا: "حصار غزة وانشغالنا في إنهائه لم يلهنا عن بوصلة القدس وباتت القدس والأسرى والاستيطان والأرض واللاجئون بدوائر الاشتباك".
وأشاد هنية بالشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية المعروفبة باسم معركة "سيف القدس"، حيث قال إنها "أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي وهي معركة استثنائية في تاريخ الصراع مع العدو"، على حد تعبيره.
وتابع: "الأمة نهضت متوحدة في ظلال معركة سيف القدس، خلف القدس والأقصى، وكنات المقاومة هي المبادرة خلال هذه المعركة وكتبت بالدم الخطوط العامة وسجلت قواعد الاشتباك خلالها".
وندد هنية بالحصار الإسرائيلي على غزة قائلا إن هذا الحصار ظالم ويجب أن ينتهي، وأن "لمقاومة الشاملة خيارنا الاستراتيجي لمواجهة الاحتلال والطريق الأقرب لإنجاز طموح شعبنا"، بحسب قوله.
وشدد هنية على "أن القدس ستكون عاصمة فلسطين من البحر إلى النهر وهي عنوان لوحدة شعبنا وأمتنا القدس أم البدايات وأم النهايات".
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