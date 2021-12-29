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https://arabic.sputniknews.com/20211229/وزير-التموين-المصري-إعادة-هيكلة-الدعم-الحكومي-في-2022-1054750674.html
وزير التموين المصري: إعادة هيكلة الدعم الحكومي في 2022
وزير التموين المصري: إعادة هيكلة الدعم الحكومي في 2022
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، البدء في دراسة "إعادة هيكلة الدعم الحكومي" حتى يمكن توجيهه وإدارته بالشكل المناسب. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T22:34+0000
2021-12-29T22:34+0000
وزارة التموين
مصر
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وقال وزير التموين والتجارة الخارجية المصري، علي المصيلحي، في تصريحات صحفية، أنه يجري تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المعنية، لدراسة "إعادة هيكلة الدعم الحكومي" حتى يمكن توجيهه وإدارته بالشكل المناسب.وقال المصيلحي إن "وزارة التموين تستهدف استكمال بيانات كافة المستفيدين من دعم السلع التموينية، لتحديد مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم، بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف إصدارات بطاقات التموين الجديدة".وفي وقت سابق، تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسألة الدعم المقدم للمواطنين مجددا بعد جدل تفجر إثر تصريحات سابقة له قبل أيام.وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.وضرب الرئيس المصري مثالا لتوضيح مراده بفكرة مراكز تجميع الألبان، قائلا إنها واجهت معارضة في البداية من الناس لكنها آتت ثمارها.وكان الرئيس المصري قال يوم الأربعاء 22 من ديسمبر/ كانون الأول "لا يمكن هدّي (منح) بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني.. إزاي يعني، لا دا كلام مش مضبوط".وأضاف الرئيس المصري: "ودي (هذه) برضه ثقافة تشكلت في وجدان الناس، دي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وأخذ الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكل لي عيالي".وبرر الرئيس المصري عدم تقدم مصر خلال السنوات الماضية بسبب مثل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزير-التموين-المصري-يكشف-مصير-البطاقات-بعد-توجيه-السيسي-1054480838.html
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وزارة التموين, مصر

وزير التموين المصري: إعادة هيكلة الدعم الحكومي في 2022

22:34 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyسباق الكارو في القاهرة، مصر 17 يوليو 2020
سباق الكارو في القاهرة، مصر 17 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، البدء في دراسة "إعادة هيكلة الدعم الحكومي" حتى يمكن توجيهه وإدارته بالشكل المناسب.
وقال وزير التموين والتجارة الخارجية المصري، علي المصيلحي، في تصريحات صحفية، أنه يجري تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المعنية، لدراسة "إعادة هيكلة الدعم الحكومي" حتى يمكن توجيهه وإدارته بالشكل المناسب.
وقال المصيلحي إن "وزارة التموين تستهدف استكمال بيانات كافة المستفيدين من دعم السلع التموينية، لتحديد مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم، بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف إصدارات بطاقات التموين الجديدة".
رغيف العيش المدعوم في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
وزير التموين المصري يكشف مصير البطاقات بعد توجيه السيسي
23 ديسمبر, 11:05 GMT
وفي وقت سابق، تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسألة الدعم المقدم للمواطنين مجددا بعد جدل تفجر إثر تصريحات سابقة له قبل أيام.
وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.
وضرب الرئيس المصري مثالا لتوضيح مراده بفكرة مراكز تجميع الألبان، قائلا إنها واجهت معارضة في البداية من الناس لكنها آتت ثمارها.
وكان الرئيس المصري قال يوم الأربعاء 22 من ديسمبر/ كانون الأول "لا يمكن هدّي (منح) بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني.. إزاي يعني، لا دا كلام مش مضبوط".
وأضاف الرئيس المصري: "ودي (هذه) برضه ثقافة تشكلت في وجدان الناس، دي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وأخذ الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكل لي عيالي".
وبرر الرئيس المصري عدم تقدم مصر خلال السنوات الماضية بسبب مثل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.
وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة.
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