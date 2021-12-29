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وزير الخارجية الكوري الجنوبي: اتفقنا مع واشنطن عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب
وزير الخارجية الكوري الجنوبي: اتفقنا مع واشنطن عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب
قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي يونغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على مسودة الإعلان المقترح لإنهاء الحرب الكورية رسميا. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T20:58+0000
2021-12-29T20:58+0000
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ونقلت وكالة الأنباء يونهاب، مساء اليوم الأربعاء، عن يونغ أنه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكدا على التقدم في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب، عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري.وأكد جونغ وي يونغ أن كوريا الجنوبية اتفقت والولايات المتحدة على أهمية إنهاء الحرب، وتوصل الجانبان عمليا إلى اتفاق بشأن مسودة نص الإعلان.وعلى الرغم من أن البلدين أحرزا تقدما ملحوظا بشأن الإعلان، فإن مصيره لا يزال غير مؤكد، فلم تستجب بيونغ يانغ لمبادرات الحوار، كما تقترب ولاية الرئيس مون جيه إن من نهايتها، المقررة في شهر آيار/مايو المقبل.وأعرب يونغ عن أمله تبدي كوريا الشمالية رد فعل أكثر واقعية، مشيرا إلى أن بلاده تفكر في طرق مختلفة حول كيفية دفع المناقشات مع كوريا الشمالية.وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد وصفت الإعلان بأنه فكرة مثيرة للإعجاب، وذلك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها حثت سيئول على التخلي عما وصفته بالسياسة العدائية لبلادها، لاستئناف المناقشات ذات الصلة.وظلت مفاوضات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية متوقفة منذ قمة هانوي، لعام 2019، التي انتهت دون اتفاق بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20210924/كوريا-الجنوبية-يبدو-أن-الشمال-ملتزم-بوقف-تجاربه-النووية-والصاروخية-ويدرس-الحوار-1050242914.html
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كوريا الجنوبية, أمريكا, عالم, كوريا الشمالية

وزير الخارجية الكوري الجنوبي: اتفقنا مع واشنطن عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب

20:58 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Korea Aerospace Research Instituteصاروخ "نوري" (KSLV-II NURI ) من صنع كوريا الجنوبية، في مركز نارو للفضاء في غوهيونغ، 20 أكتوبر 2021
صاروخ نوري (KSLV-II NURI ) من صنع كوريا الجنوبية، في مركز نارو للفضاء في غوهيونغ، 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Korea Aerospace Research Institute
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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي يونغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على مسودة الإعلان المقترح لإنهاء الحرب الكورية رسميا.
ونقلت وكالة الأنباء يونهاب، مساء اليوم الأربعاء، عن يونغ أنه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكدا على التقدم في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب، عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2021
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وأكد جونغ وي يونغ أن كوريا الجنوبية اتفقت والولايات المتحدة على أهمية إنهاء الحرب، وتوصل الجانبان عمليا إلى اتفاق بشأن مسودة نص الإعلان.
وعلى الرغم من أن البلدين أحرزا تقدما ملحوظا بشأن الإعلان، فإن مصيره لا يزال غير مؤكد، فلم تستجب بيونغ يانغ لمبادرات الحوار، كما تقترب ولاية الرئيس مون جيه إن من نهايتها، المقررة في شهر آيار/مايو المقبل.
وأعرب يونغ عن أمله تبدي كوريا الشمالية رد فعل أكثر واقعية، مشيرا إلى أن بلاده تفكر في طرق مختلفة حول كيفية دفع المناقشات مع كوريا الشمالية.
وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد وصفت الإعلان بأنه فكرة مثيرة للإعجاب، وذلك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها حثت سيئول على التخلي عما وصفته بالسياسة العدائية لبلادها، لاستئناف المناقشات ذات الصلة.
وظلت مفاوضات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية متوقفة منذ قمة هانوي، لعام 2019، التي انتهت دون اتفاق بين البلدين.
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