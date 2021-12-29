تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211229/وزير-المالية-التركي-مطمئنا-تقلبات-الليرة-لا-تبعث-على-القلق-1054747272.html
وزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق
وزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق
طمأن وزير المالية التركي نور الدين النبطي مواطني بلاده بقوله إن التقلبات الحالية التي تشهدها العملة المحلية لا تبعث على القلق. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T18:50+0000
2021-12-29T18:50+0000
اقتصاد
رجب طيب أردوغان
تركيا
الليرة التركية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/40/1034684072_0:254:3501:2223_1920x0_80_0_0_0555b1cda851fd802d7eadd36af7f035.jpg
وقال النبطي مقابلة مع محطة تلفزيون "سي إن إن التركية"، إن الليرة ستعود إلى مستوياتها العادية، والتقلبات الحالية لا تبعث على القلق، بحسب رويترز.وأكد النبطي على أنه "لم تكن هناك أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة عندما أٌعلن عن نموذج اقتصادي جديد دفع الليرة لتسجيل انتعاش قوي".ولثاني جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، تراجعت العملة التركية لتهبط 7%، بعد مكاسب ضخمة حققتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من زيادة كبيرة في التضخم وسلسلة تخفيضات لأسعار الفائدة.ورغم ارتفاعها أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38 بالمئة من قيمتها هذا العام.وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.وفي وقت سابق اليوم، أكد البنك المركزي التركي، أنه سيعطي الأولوية للترويج للودائع بالليرة خلال العام المقبل، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان خطوات جديدة للحد من انخفاض قيمة العملة.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الليرة-التركية-تعاود-تراجعها-أمام-الدولار-بسبب-مخاوف-المستثمرين-1054723093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/40/1034684072_98:0:3401:2477_1920x0_80_0_0_70c2822b24824298d8582ee453932d80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, رجب طيب أردوغان, تركيا, الليرة التركية

وزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق

18:50 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
تابعنا عبر
طمأن وزير المالية التركي نور الدين النبطي مواطني بلاده بقوله إن التقلبات الحالية التي تشهدها العملة المحلية لا تبعث على القلق.
وقال النبطي مقابلة مع محطة تلفزيون "سي إن إن التركية"، إن الليرة ستعود إلى مستوياتها العادية، والتقلبات الحالية لا تبعث على القلق، بحسب رويترز.
وأكد النبطي على أنه "لم تكن هناك أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة عندما أٌعلن عن نموذج اقتصادي جديد دفع الليرة لتسجيل انتعاش قوي".
ولثاني جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، تراجعت العملة التركية لتهبط 7%، بعد مكاسب ضخمة حققتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من زيادة كبيرة في التضخم وسلسلة تخفيضات لأسعار الفائدة.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
الليرة التركية تعاود تراجعها أمام الدولار بسبب مخاوف المستثمرين
07:13 GMT
ورغم ارتفاعها أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38 بالمئة من قيمتها هذا العام.
وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
وفي وقت سابق اليوم، أكد البنك المركزي التركي، أنه سيعطي الأولوية للترويج للودائع بالليرة خلال العام المقبل، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان خطوات جديدة للحد من انخفاض قيمة العملة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:26 GMTتنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا
19:13 GMTما هى أخطر الملفات التي تنتظر العراق في العام القادم 2022؟
18:50 GMTوزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق
18:37 GMTكيف تعيش أطول؟... طعام صغير يساعد في درء السرطان
18:31 GMTمسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي
18:15 GMTإيران تندد بقرار إسرائيل مضاعفة عدد مستوطنيها في الجولان المحتل
18:01 GMTإعلام: عباس وضع شرطا للتراجع عن خطوات ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
17:48 GMTمصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
17:37 GMTبيسكوف يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
17:33 GMTمصدر ليبي: التأخر في إعلان مبادرة المجلس الرئاسي يعود لمناقشتها مع الأطراف الليبية
17:01 GMTتنسيقية تيار الثورة السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" خطط الحراك بعد تظاهرات الغد
16:58 GMTالنائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي
16:55 GMTالسعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي
16:52 GMTتونس... نجل السبسي يعلق على فتح تحقيق في وفاة والده
16:42 GMTذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية... فيديو
16:39 GMTمسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور
16:37 GMTالأمم المتحدة: وصول 12.4 مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال إلى اليمن
16:37 GMTعملية نوعية تقوم بها الجمركية البحرية في دبي
16:34 GMTإعلام: إسرائيل تعتزم مواصلة غاراتها على سوريا واستهداف برنامج إيران النووي في 2022
16:32 GMTقائد سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تدريب "في عمق العدو"