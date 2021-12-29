وفاة صلاح المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي الأسبق
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
© AP Photo / AZIZ SHAH
توفي، صباح اليوم الأربعاء، اللاعب السعودي، صلاح المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق.
وجاء رحيل صلاح المولد، بعد أيام من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية بعد فترة معاناة مع المرض، بحسب موقع "ملاعب" الرياضي.
#صلاح_المولد— سعد الغامدي (@Saad82398647) December 29, 2021
توفي اللاعب صلاح المولد رحمه الله ولديه اسره كبيره وهو العائل الوحيد لهم ولايملكون منزل ونادي الاتحاد وجمهوره هم أهل الوفاء نتمنى ان يتنازل النادي عن دخل احد المباريات الجماهيريه لاسرته تقديرا لما قدمه للنادي والمنتخب pic.twitter.com/rcPGy4PoN8
يعتبر صلاح المولد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد السعودي، حيث قاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1991.
اسأل الله ان يغفر للكابتن #صلاح_المولد مهاجم #الاتحاد— عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) December 29, 2021
كتب الله له الرحمه واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان
العزاء لاسرته واصهاره واصدقاءه ومحبيه وجماهير ناديه
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Oyt2cz0ufI
ومن جانبه نعى الإعلامي الرياضي جمال عارف، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اللاعب الراحل، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".