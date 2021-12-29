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وفاة صلاح المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي الأسبق
وفاة صلاح المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي الأسبق
توفي، صباح اليوم الأربعاء، اللاعب السعودي، صلاح المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:26+0000
2021-12-29T14:26+0000
الاتحاد السعودي
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وجاء رحيل صلاح المولد، بعد أيام من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية بعد فترة معاناة مع المرض، بحسب موقع "ملاعب" الرياضي.يعتبر صلاح المولد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد السعودي، حيث قاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1991.ومن جانبه نعى الإعلامي الرياضي جمال عارف، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اللاعب الراحل، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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الاتحاد السعودي

وفاة صلاح المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي الأسبق

14:26 GMT 29.12.2021
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / AZIZ SHAH
تابعنا عبر
توفي، صباح اليوم الأربعاء، اللاعب السعودي، صلاح المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق.
وجاء رحيل صلاح المولد، بعد أيام من دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية بعد فترة معاناة مع المرض، بحسب موقع "ملاعب" الرياضي.
يعتبر صلاح المولد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد السعودي، حيث قاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1991.
ومن جانبه نعى الإعلامي الرياضي جمال عارف، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اللاعب الراحل، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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