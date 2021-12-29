https://arabic.sputniknews.com/20211229/ولايتي-يؤكد-ضرورة-العمل-على-قول-الخميني-بـصفع-أمريكا-وجعلها-تحت-الأقدام-1054727909.html

ولايتي يؤكد ضرورة العمل على قول الخميني بـ"صفع أمريكا وجعلها تحت الأقدام"

ولايتي يؤكد ضرورة العمل على قول الخميني بـ"صفع أمريكا وجعلها تحت الأقدام"

وصف مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني بـ"أحد صناع تاريخ الإسلام وإيران"، مؤكدا أن "هزيمة أمريكا... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T10:21+0000

2021-12-29T10:21+0000

2021-12-29T10:21+0000

أخبار إيران

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وقال ولايتي، خلال كلمة له، إن "سليماني كان في صلب الصحوة الإسلامية التي أوجدها داعية الصحوة الكبير في عصرنا الإمام الخميني"، مضيفا أنه كان مستعد للتضحية في سبيل المسلمين وأهداف الاسلام، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وتابع: أن "الإمام الخميني كان في عصرنا رافع شعلة الصحوة الإسلامية وكان يقول سيصفع أمريكا ويجعلها تحت أقدامه وذلك يعني أنه لا مكان في المنطقة لأمريكا كرمز لعالم الاستكبار والتي كانت مستغلة للدول الإسلامية".وكان الجيش الإيراني، وصف قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، بـ"الشخصية الفريدة من نوعها على صعيد العالم".وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، شاهين تقي خاني، في تصريحات مع موقع ايران بالعربي، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل قاسم سليماني، إن "سليماني طيلة حياته جسّد الصمود والمقاومة أمام العدو والاستكبار العالمي والقوى العظمى، والتواضع أمام المواطنين".وأضاف أن "الشهيد سليماني كان نجمة مضيئة في عالمنا، وبرز في الإدارة والقيادة والأخلاق وخدمة ولاية الفقيه وطاعته"، مؤكدا أنه كان يحمل شخصية فريدة من نوعها على صعيد المنطقة والعالم وسيخلده التاريخ.وقُتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/الجيش-الإيراني-يتحدث-عن-شخصية-فريدة-من-نوعها-على-صعيد-العالم-سيخلدها-التاريخ-1054588056.html

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