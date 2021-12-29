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8 شركات أمريكية تخطط لإنفاق 115 مليار دولار على صناعة الأفلام في 2022
8 شركات أمريكية تخطط لإنفاق 115 مليار دولار على صناعة الأفلام في 2022
تخطط ثماني شركات إعلامية أمريكية كبرى، لإنفاق ما يصل إلى 115 مليار دولار على إنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية جديدة، حسبما كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:56+0000
2021-12-29T12:56+0000
اقتصاد
منوعات
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موسكو- سبوتنيك. وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن ميزانيات الإنتاج الضخمة تلك تعود لكل من "أمازون" و"آبل" و"كومكاست" و"فوكس" و"نتفليكس" و"فياكوم سي بي إس" و"والت ديزني" و"وارنر ميديا".وقالت الصحيفة إن هذه الميزانيات تأخذ في الاعتبار المخاوف من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الزخم واكتساب مشتركين جدد في عام 2022، بعد النمو المدفوع بالجائحة خلال عامي 2020 و2021.ذكرت "نتفليكس" و"ديزني بلس" سابقا أن عدد الاشتراكات الخاص بهما انخفض في الربع الأخير، فيما تتوقع خدمات البث الأخرى خسائر كبيرة من أرقام البث المنخفضة.تشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تنفق والت ديزني 30-35% أكثر على إنتاج الأفلام والعروض في عام 2022، فيما تنفق "نتفليكس" أكثر من 17 مليارا على المحتوى الجديد، بزيادة 25% عن نفقاتها لعام 2021 و57% عن عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/بأكثر-من-328-مليون-ساعة-النشرة-الحمراء-يتصدر-قائمة-الأفلام-الأكثر-مشاهدة-على-نتفليكس-1053449501.html
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اقتصاد, منوعات

8 شركات أمريكية تخطط لإنفاق 115 مليار دولار على صناعة الأفلام في 2022

12:56 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic منصة نتفليكس
 منصة نتفليكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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تخطط ثماني شركات إعلامية أمريكية كبرى، لإنفاق ما يصل إلى 115 مليار دولار على إنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية جديدة، حسبما كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.
موسكو- سبوتنيك. وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن ميزانيات الإنتاج الضخمة تلك تعود لكل من "أمازون" و"آبل" و"كومكاست" و"فوكس" و"نتفليكس" و"فياكوم سي بي إس" و"والت ديزني" و"وارنر ميديا".
وقالت الصحيفة إن هذه الميزانيات تأخذ في الاعتبار المخاوف من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الزخم واكتساب مشتركين جدد في عام 2022، بعد النمو المدفوع بالجائحة خلال عامي 2020 و2021.
شبكة نتفليكس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
بأكثر من 328 مليون ساعة.. "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس
1 ديسمبر, 15:49 GMT
ذكرت "نتفليكس" و"ديزني بلس" سابقا أن عدد الاشتراكات الخاص بهما انخفض في الربع الأخير، فيما تتوقع خدمات البث الأخرى خسائر كبيرة من أرقام البث المنخفضة.
تشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تنفق والت ديزني 30-35% أكثر على إنتاج الأفلام والعروض في عام 2022، فيما تنفق "نتفليكس" أكثر من 17 مليارا على المحتوى الجديد، بزيادة 25% عن نفقاتها لعام 2021 و57% عن عام 2020.
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