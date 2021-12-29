8 شركات أمريكية تخطط لإنفاق 115 مليار دولار على صناعة الأفلام في 2022

موسكو- سبوتنيك. وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن ميزانيات الإنتاج الضخمة تلك تعود لكل من "أمازون" و"آبل" و"كومكاست" و"فوكس" و"نتفليكس" و"فياكوم سي بي إس" و"والت ديزني" و"وارنر ميديا".وقالت الصحيفة إن هذه الميزانيات تأخذ في الاعتبار المخاوف من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الزخم واكتساب مشتركين جدد في عام 2022، بعد النمو المدفوع بالجائحة خلال عامي 2020 و2021.ذكرت "نتفليكس" و"ديزني بلس" سابقا أن عدد الاشتراكات الخاص بهما انخفض في الربع الأخير، فيما تتوقع خدمات البث الأخرى خسائر كبيرة من أرقام البث المنخفضة.تشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تنفق والت ديزني 30-35% أكثر على إنتاج الأفلام والعروض في عام 2022، فيما تنفق "نتفليكس" أكثر من 17 مليارا على المحتوى الجديد، بزيادة 25% عن نفقاتها لعام 2021 و57% عن عام 2020.
ذكرت "نتفليكس" و"ديزني بلس" سابقا أن عدد الاشتراكات الخاص بهما انخفض في الربع الأخير، فيما تتوقع خدمات البث الأخرى خسائر كبيرة من أرقام البث المنخفضة.
تشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تنفق والت ديزني 30-35% أكثر على إنتاج الأفلام والعروض في عام 2022، فيما تنفق "نتفليكس" أكثر من 17 مليارا على المحتوى الجديد، بزيادة 25% عن نفقاتها لعام 2021 و57% عن عام 2020.