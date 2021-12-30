آلية روسية جديدة تزيد من فعالية مدفعية قوات المظلات

وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن الآلية المعروفة باسم "زافيت – دي"، وهي أحدث آلية لإدارة نيران المدفعية، اجتازت اختبار القدرات بنجاح، وقررت وزارة الدفاع أن تطلب من صناعة الدفاع أن تبدأ تصنيعها لتبدأ القوات المسلحة في استلامها خلال عام 2022.وخصصت الآلية الجديدة لقوات المظلات. وأشار المصدر إلى أن آلية "زافيت – دي" ستزيد من فعالية مدفعية قوات المظلات التي تتسلح وحداتها بالمدافع الذاتية الحركة "نونا – إس" و"نونا – إس إم" و"سفيريتيلكا"، وسوف تحصل على مدافع "لوتوس" أيضا.
من المنتظر أن تبدأ روسيا تصنيع أحدث آلية لإدارة نيران المدفعية في عام 2022.
وكشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن الآلية المعروفة باسم "زافيت – دي"، وهي أحدث آلية لإدارة نيران المدفعية، اجتازت اختبار القدرات بنجاح، وقررت وزارة الدفاع أن تطلب من صناعة الدفاع أن تبدأ تصنيعها لتبدأ القوات المسلحة في استلامها خلال عام 2022.
وقال المصدر إن آلية "زافيت – دي" تقدر على اكتشاف وتمييز شتى الأهداف، وتستطيع أن ترصد الأهداف المموهة. وتستعين الآلية بالطائرات المسيرة على اختلاف أنواعها لإنجاز مهامها.
وخصصت الآلية الجديدة لقوات المظلات. وأشار المصدر إلى أن آلية "زافيت – دي" ستزيد من فعالية مدفعية قوات المظلات التي تتسلح وحداتها بالمدافع الذاتية الحركة "نونا – إس" و"نونا – إس إم" و"سفيريتيلكا"، وسوف تحصل على مدافع "لوتوس" أيضا.