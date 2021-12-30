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https://arabic.sputniknews.com/20211230/ألمانيا-تعلن-تفكيك-3-من-محطاتها-النووية-لتسريع-التخلص-التدريجي-من-الطاقة-النووية-1054767463.html
ألمانيا تعلن تفكيك 3 من محطاتها النووية لتسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية
ألمانيا تعلن تفكيك 3 من محطاتها النووية لتسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية
أعلنت ألمانيا عزمها تفكيك ثلاث من محطات الطاقة النووية الست الأخيرة الجمعة المقبلة، في خطوة أخرى نحو استكمال انسحابها من الطاقة النووية مع تحويل تركيزها إلى... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:45+0000
2021-12-30T13:45+0000
محطة الطاقة النووية
أخبار ألمانيا اليوم
أسلحة نووية
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وحسب رويترز فقد قررت الحكومة الألمانية إغلاق مفاعلات بروخدورف، وجروهند، وجندرمينيجن، والتي تديرها المرافق آر دبليو إي وإي أو إن، وذلك بعد ثلاثة عقود ونصف من التشغيل.وسيتم إيقاف تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية إيسار تو، وإميسلند، ونيكارويسزيم، بحلول نهاية عام 2022.وكانت ألمانيا قد بدأت التفكير في تسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية، في أعقاب انهيار مفاعل فوكوشيما الياباني في عام 2011 عندما دمر زلزال وتسونامي المحطة الساحلية في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل قبل 25 عامًا.ويعتبر التخلص التدريجي من الطاقة التي يعتبرها البعض نظيفة ورخيصة خطوة لا رجعة فيها بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يواجه أهدافًا مناخية طموحة وأسعار طاقة متزايدة.وقالت كيرستين أندريا، رئيسة اتحاد صناعة الطاقة بي دي إي دبليو: "بالنسبة لصناعة الطاقة في ألمانيا، فإن التخلص التدريجي من الأسلحة النووية نهائي".وأظهرت الأرقام الأولية لـ بي دي إي دبليو أن محطات الطاقة النووية الست ساهمت بنحو 12% من إنتاج الكهرباء في ألمانيا في عام 2021، وبلغت حصة الطاقة المتجددة ما يقرب من 41%، مع توليد الفحم أقل بقليل من 28% والغاز حوالي 15%.وتهدف ألمانيا إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تلبي 80% من الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 من خلال توسيع البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وقد التزمت الحكومة الجديدة، التي تخطط لتكثيف جهود حماية المناخ، بإلغاء الطاقة النووية في اتفاقها الائتلافي، حيث صرح وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك أمس الأربعاء أنه لا يرى ضعف الإجماع المناهض للأسلحة النووية في ألمانيا.ورحبت جماعات حماية البيئة بهذه الخطوة لكنها حذرت من أن 2022 ليس النهاية الحقيقية للعصر النووي في ألمانيا.وتقدر "إي أو إن" إجمالي تكاليف التفكيك بـ 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار) لكل مصنع، ومن المتوقع الانتهاء من التفكيك بحلول عام 2040.
https://arabic.sputniknews.com/20190210/وزير-ألماني-الخيارات-إلغاء-معاهدة-الصواريخ-النووية-المتوسطة-1038937766.html
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محطة الطاقة النووية, أخبار ألمانيا اليوم, أسلحة نووية

ألمانيا تعلن تفكيك 3 من محطاتها النووية لتسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية

13:45 GMT 30.12.2021
© Photo / ČEZ, a. s.محطة الطاقة النووية بيلاروسية БелАЭС
محطة الطاقة النووية بيلاروسية БелАЭС - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Photo / ČEZ, a. s.
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أعلنت ألمانيا عزمها تفكيك ثلاث من محطات الطاقة النووية الست الأخيرة الجمعة المقبلة، في خطوة أخرى نحو استكمال انسحابها من الطاقة النووية مع تحويل تركيزها إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وحسب رويترز فقد قررت الحكومة الألمانية إغلاق مفاعلات بروخدورف، وجروهند، وجندرمينيجن، والتي تديرها المرافق آر دبليو إي وإي أو إن، وذلك بعد ثلاثة عقود ونصف من التشغيل.
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وسيتم إيقاف تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية إيسار تو، وإميسلند، ونيكارويسزيم، بحلول نهاية عام 2022.
وكانت ألمانيا قد بدأت التفكير في تسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية، في أعقاب انهيار مفاعل فوكوشيما الياباني في عام 2011 عندما دمر زلزال وتسونامي المحطة الساحلية في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل قبل 25 عامًا.
ويعتبر التخلص التدريجي من الطاقة التي يعتبرها البعض نظيفة ورخيصة خطوة لا رجعة فيها بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يواجه أهدافًا مناخية طموحة وأسعار طاقة متزايدة.
وقالت كيرستين أندريا، رئيسة اتحاد صناعة الطاقة بي دي إي دبليو: "بالنسبة لصناعة الطاقة في ألمانيا، فإن التخلص التدريجي من الأسلحة النووية نهائي".
وأظهرت الأرقام الأولية لـ بي دي إي دبليو أن محطات الطاقة النووية الست ساهمت بنحو 12% من إنتاج الكهرباء في ألمانيا في عام 2021، وبلغت حصة الطاقة المتجددة ما يقرب من 41%، مع توليد الفحم أقل بقليل من 28% والغاز حوالي 15%.
وتهدف ألمانيا إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تلبي 80% من الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 من خلال توسيع البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد التزمت الحكومة الجديدة، التي تخطط لتكثيف جهود حماية المناخ، بإلغاء الطاقة النووية في اتفاقها الائتلافي، حيث صرح وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك أمس الأربعاء أنه لا يرى ضعف الإجماع المناهض للأسلحة النووية في ألمانيا.
ورحبت جماعات حماية البيئة بهذه الخطوة لكنها حذرت من أن 2022 ليس النهاية الحقيقية للعصر النووي في ألمانيا.
وتقدر "إي أو إن" إجمالي تكاليف التفكيك بـ 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار) لكل مصنع، ومن المتوقع الانتهاء من التفكيك بحلول عام 2040.
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