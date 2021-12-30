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إطلاق سراح رئيس بلدية في لبنان متهم بالتحريض ضد الجيش ودعم المنظمات الإرهابية
إطلاق سراح رئيس بلدية في لبنان متهم بالتحريض ضد الجيش ودعم المنظمات الإرهابية
أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الأربعاء، بخروج رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة" من السجن بعد انقضاء محكوميته. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T05:13+0000
2021-12-30T05:14+0000
العالم العربي
لبنان
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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، سُمع إطلاق نار في بلدة عرسال على خلفية خروج رئيس البلدية السابق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة" من السجن.يذكر أن الحجيري كان قد أوقف في تشرين الاول من العام 2017 بعد صدور مذكرات توقيف بحقه بتهم الاتجار بالسلاح والارتباط بمجموعات مسلحة.وقضت المحكمة العسكرية بسجن الحجيري لـ5 سنوات بعد إدانته بتحريض مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني بعد مقتل الإرهابي خالد حميد في 1 شباط 2013.
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العالم العربي, لبنان

إطلاق سراح رئيس بلدية في لبنان متهم بالتحريض ضد الجيش ودعم المنظمات الإرهابية

05:13 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 05:14 GMT 30.12.2021)
© REUTERS / ALI HASHISHOالجيش اللبناني في عرسال
الجيش اللبناني في عرسال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / ALI HASHISHO
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الأربعاء، بخروج رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة" من السجن بعد انقضاء محكوميته.
ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، سُمع إطلاق نار في بلدة عرسال على خلفية خروج رئيس البلدية السابق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة" من السجن.
يذكر أن الحجيري كان قد أوقف في تشرين الاول من العام 2017 بعد صدور مذكرات توقيف بحقه بتهم الاتجار بالسلاح والارتباط بمجموعات مسلحة.
وقضت المحكمة العسكرية بسجن الحجيري لـ5 سنوات بعد إدانته بتحريض مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني بعد مقتل الإرهابي خالد حميد في 1 شباط 2013.
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