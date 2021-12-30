https://arabic.sputniknews.com/20211230/إعادة-تطبيق-التباعد-الجسدي-في-الحرمين-الشريفين-1054772303.html

إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين

إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين

أعادت السعودية، اليوم الخميس، تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل المسجدين الحرام والنبوي، بما في ذلك خلال أوقات الصلاة، بالتزامن مع تصاعد الإصابات بفيروس... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T15:48+0000

2021-12-30T15:48+0000

2021-12-30T15:48+0000

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وبالأمس، أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الزائرين، بما في ذلك التباعد بين الأشخاص أثناء أداء الصلاة، بدءا من اليوم الخميس.ونشرت الوكالة لاحقا لقطات تظهر عمال المسجد الحرام خلال عملية إعادة تحديد أماكن الصلاة، والتي تضمن تحقيق التباعد بين المصلين، بدلا من الوقوف "كتفا في كتف" كما اعتاد المسلمون.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، إعادة تطبيق "التباعد الجسدي" بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وفقا للموقع الرسمي للرئاسة.ونشرت الرئاسة عبر "تويتر" مشاهد للحظة إعادة وضع الملصقات الخاصة بمواضع الصلاة، والتي تضمن تحقيق التباعد بين المصلين، ونوهت إلى ضرورة الالتزام بأوقات الدخول والخروج والقواعد الوقائية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي.في يوم الأربعاء، أعلنت المملكة تسجيل 744 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19"، وهو أعلى معدل منذ منتصف أغسطس/ آب، وقررت العودة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

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