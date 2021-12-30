إعلام: وزيرا خارجية السعودية وإسرائيل شاركا في لقاء افتراضي الأسبوع الماضي

وقالت الشبكة في تقرير لها إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعا افتراضيا عبر "الفيديو كونفرنس" مع وزراء خارجية لعدد من الدول حول متحور "أوميكرون"، ومن بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.ولفتت الشبكة إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أن بلينكن تحدث مع "عدة" وزراء خارجية في الاجتماع، ولم يحدد الدول التي شاركت.وكذلك غرد وزير الخارجية الإسرائيلي عن الاجتماع الافتراضي، وكتب أن "وزراء خارجية اليابان والهند والمكسيك وأستراليا وألمانيا ودول أخرى كانوا في المكالمة"، ولم يشر صراحة إلى حضور وزير الخارجية السعودي.ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر سعودي وصفته بـ"المسؤول" قوله إن الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين، ولم تصدر المملكة أي تصريح رسمي بشأن الاجتماع.وأكدت الشبكة أنها طرحت سؤالا على الخارجية الأمريكية بشكل واضح عما إذا كانت المملكة شاركت في الاجتماع الافتراضي، إلا أنها أحالت السؤال إلى السعوديين للإجابة على ذلك، ولم تعط إحابة واضحة.
زعمت شبكة سي إن إن الأمريكية أن وزيري خارجية السعودية وإسرائيل شاركا في اجتماع افتراضي الأسبوع الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير لها إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعا افتراضيا عبر "الفيديو كونفرنس" مع وزراء خارجية لعدد من الدول حول متحور "أوميكرون"، ومن بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ووصفت الشبكة اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء 21 ديسمبر/ كانون الأول بـ"الحالة النادرة" خاصة وأن البلدين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.
ولفتت الشبكة إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أن بلينكن تحدث مع "عدة" وزراء خارجية في الاجتماع، ولم يحدد الدول التي شاركت.
وكذلك غرد وزير الخارجية الإسرائيلي عن الاجتماع الافتراضي، وكتب أن "وزراء خارجية اليابان والهند والمكسيك وأستراليا وألمانيا ودول أخرى كانوا في المكالمة"، ولم يشر صراحة إلى حضور وزير الخارجية السعودي.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر سعودي وصفته بـ"المسؤول" قوله إن الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين، ولم تصدر المملكة أي تصريح رسمي بشأن الاجتماع.
وأكدت الشبكة أنها طرحت سؤالا على الخارجية الأمريكية بشكل واضح عما إذا كانت المملكة شاركت في الاجتماع الافتراضي، إلا أنها أحالت السؤال إلى السعوديين للإجابة على ذلك، ولم تعط إحابة واضحة.