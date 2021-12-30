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ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2021… والسعودية في المقدمة
ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2021… والسعودية في المقدمة
ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 3.8 مليار دولار في أول 11 شهرا من عام 2021 من 3.2 مليار دولار في عام 2020، بحسب تقرير المجلس التصديرى للصناعات... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T08:05+0000
2021-12-30T08:05+0000
أخبار الاقتصاد
أخبار الاقتصاد المصري
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وذكر التقرير، الذي نشره موقع "صدى البلد" المصري، أن صادرات شهر يونيو/ حزيران العام الجاري هي أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى نوفمبر بقيمة بلغت 392 مليون دولار.وأشار إلى أن الصادرات خلال شهر مايو/ آيار2021 بلغت 358 مليون دولار وحققت أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو48% مقارنة بصادرات مايو 2020.وأوضح التقرير بأن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 بقيمة 2026 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 587 مليون دولار.أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية، جاءت السعودية في المركز الأول فخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 حصلت السعودية على صادرات بقيمة صادرات 282 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها أمريكا بقيمة 205 مليون دولار ونسبة نمو 24%.
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أخبار الاقتصاد, أخبار الاقتصاد المصري

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2021… والسعودية في المقدمة

08:05 GMT 30.12.2021
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ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 3.8 مليار دولار في أول 11 شهرا من عام 2021 من 3.2 مليار دولار في عام 2020، بحسب تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وذكر التقرير، الذي نشره موقع "صدى البلد" المصري، أن صادرات شهر يونيو/ حزيران العام الجاري هي أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى نوفمبر بقيمة بلغت 392 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصادرات خلال شهر مايو/ آيار2021 بلغت 358 مليون دولار وحققت أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو48% مقارنة بصادرات مايو 2020.
ولفت التقرير إلى أن صادرات شهر نوفمبر 2021 بلغت حوالي 320 مليون دولار بنسبة نمو 26% عن صادرات نفس الشهر لعام 2020.
وأوضح التقرير بأن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 بقيمة 2026 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 587 مليون دولار.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية، جاءت السعودية في المركز الأول فخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 حصلت السعودية على صادرات بقيمة صادرات 282 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها أمريكا بقيمة 205 مليون دولار ونسبة نمو 24%.
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