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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... ذروة عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... ذروة عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من طقس غد الجمعة، بسبب موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:57+0000
2021-12-30T10:57+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية، بدءا من اليوم الخميس، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، بحسب موقع "اليوم السابع".وأضافت الهيئة أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحي متعمق على البحر المتوسط، بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري.وتمتد الأمطار ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.وأشارت الهيئة إلى أن ذروة عدم الاستقرار في الطقس، تكون يوم غد الجمعة، إذ تزداد شدة الأمطار وتصبح متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.وتصل الأمطار غدا وبعد غد السبت، إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر الى شمال الصعيد.
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الطقس, درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... ذروة عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول

10:57 GMT 30.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من طقس غد الجمعة، بسبب موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية، بدءا من اليوم الخميس، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، بحسب موقع "اليوم السابع".
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وأضافت الهيئة أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحي متعمق على البحر المتوسط، بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري.
وتمتد الأمطار ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذروة عدم الاستقرار في الطقس، تكون يوم غد الجمعة، إذ تزداد شدة الأمطار وتصبح متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.
وتصل الأمطار غدا وبعد غد السبت، إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر الى شمال الصعيد.
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