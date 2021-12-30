https://arabic.sputniknews.com/20211230/التوابيت-الطائرة-قائمة-أكثر-المقاتلات-غير-الناجحة-في-الحرب-الباردة--1054770615.html

"التوابيت الطائرة".. قائمة أكثر المقاتلات "غير الناجحة" في الحرب الباردة

"التوابيت الطائرة".. قائمة أكثر المقاتلات "غير الناجحة" في الحرب الباردة

تم تسمية المقاتلة الأمريكية "F-104 Starfighter" بأنها أكثر مقاتلة غير ناجحة في الحرب الباردة بلا منازع في تصنيف الطائرات. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T14:52+0000

2021-12-30T14:52+0000

2021-12-30T14:52+0000

رصد عسكري

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وتشمل قائمة "التوابيت الطائرة" أيضًا طائرات "MiG-19" البلغارية، والطائرة الأمريكية "F-4 Phantom II"، والطائرة البريطانية "Lightning F.6"، والطائرة الهنغارية "MiG-21F".وفقًا لصحيفة "The Aviation Geek Club" الإلكترونية، تم استخدام مقاتلة "F-104 Starfighter" التي طورتها شركة "Lockheed" بنشاط من قبل الجيش الألماني، حيث نالت، نظرًا لارتفاع معدل الحوادث، لقب "Widow Maker". عند دخول الخدمة في عام 1962، تم تمييز الطائرة بحوادث متكررة. بحلول منتصف عام 1966، تحطمت 61 طائرة اعتراضية من طراز "F-104" في ألمانيا، وقتل 35 طيارًا ألمانيًا.وقالت الصحيفة: "على الرغم من التغييرات العديدة في تصميم الطائرات، استمرت الحوادث. من 15 إلى 20 طائرة F-104 ألمانية تحطمت سنويًا بين عامي 1968 و1972. وبالتالي، كان عدد حوادث التحطم حوالي 10 طائرات سنويًا، حتى تم استبدالها"لوحظ سقوط الطائرة "F-104" أيضًا في القوات الجوية لدول الناتو الأخرى. نتيجة لذلك، تحطمت 292 وقتل 115 طيارًا.يعتقد الطيار العسكري الأمريكي السابق ومؤرخ الطيران الآن مايكل نابير أن المؤشر الجيد لمعدل الحوادث هو عدد حوادث تحطم الطائرات لكل 100000 ساعة طيران.في الفترة من 1971 إلى 1975، كان معدل خسارة طائرة "F-4 Phantom II" في الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية 50 طائرة. فقدت القوات الجوية الملكية البريطانية 41 طائرة "Lightning"، وبلغت خسائر "MiG-21F" في الخدمة في المجر 30 مقاتلة.

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رصد عسكري