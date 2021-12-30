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https://arabic.sputniknews.com/20211230/الجالية-الجزائرية-بالخارج-في-2021-صعوبات-في-العودة-بسبب-الإغلاقات-وارتفاع-أسعار-التذاكر-1054763609.html
الجالية الجزائرية بالخارج في 2021... صعوبات في العودة بسبب الإغلاقات وارتفاع أسعار التذاكر
الجالية الجزائرية بالخارج في 2021... صعوبات في العودة بسبب الإغلاقات وارتفاع أسعار التذاكر
أحدثت إجراءات غلق الحدود أو فتحها جزئيا تجاه الجزائر، بسبب كورونا، ومن بينها النقص الشديد في الرحلات، وأسعار التذاكر الباهظة؛ حالة من القلق ومشاكل مادية... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:02+0000
2021-12-30T12:02+0000
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وحول الصعوبات التي واجهتها الجالية الجزائرية، خلال العام، قال نائب رئيس منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، نور الإسلام توات، لوكالة سبوتنيك، إن "2021 كانت سنة صعبة على الجالية، ماديا ونفسيا، بعد الغلق المفاجئ للأجواء؛ حيث تضرر السائحين، ومن أتوا في رحلات علاجية بشكل مباشر".علينا أن نذكر، إنه، وفي بدايات الجائحة، كانت القوى المنظمة في الجالية، تدعو الجزائريين إلى عدم العودة، مخافة نقل العدوى إلى المواطنين في الداخل".وأضاف، "للأسف طالت وتعقدت الأمور، مما اضطرنا كجالية إلى التنسيق والعمل، ومخاطبة رئاسة الجمهورية والحكومة، من أجل السماح للمواطنين المقيمين خارج الوطن بالدخول للجزائر. لكن لم يأت الرد حينها، الشيء الذي أزعجنا، وحسبناه كنوع من اللاّمبالاة".وتابع قائلا، "وبعد فتح الحدود، واجهنا مشكل الارتفاع في أسعار التذاكر، وعدم إمكانية تغيير التذاكر القديمة، وكذلك إشكالية تراخيص الدخول، التي أربكت الجزائريين في الخارج".ورغم المشاكل، واكبت الجالية الجزائرية الأزمات التي كان يعشيها المواطنون في الداخل؛ بحسب توات، الذي أضاف، "كانت لدينا مبادرة أخرى، لإرسال أسطوانات الأكسجين إلى الجزائر، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا. ولقد أرسلنا ألف أسطوانة أكسجين، في دليل آخر على وطنية وتفان الجالية تجاه وطنها، مهما كانت الصعوبات".وأعرب توات عن أمله في "إشراك الجالية في إدارة الشأن الداخلي"، والاستماع لمنتدى الجزائريين في الخارج، لكي تكون للجالية كلمة داخل الوطن.وفي ذات الصدد قال سمير، وهو طالب جزائري في باريس، لم يستطع العودة إلى الجزائر، منذ أكثر من عامين، "أتفهم تماما ضرورة غلق الحدود لتفادي انتشار وباء كورونا. لكن الآن وبعد هذا الفتح الجزئي، كيف يمكن أن نصل إلى هذه الأسعار الخيالية لرحلات تدوم أقل من ساعتين؟ رحلات باريس - الجزائر بـ 900 يورو، فهل هذا معقول؟".ووجه الطالب رسالة إلى سلطات بلاده، بأن تضع حدا لجشع شركات الطيران، وتوفر رحلات كافية بأسعار تنافسية؛ مضيفا، "الآن رغم توفر بعض الرحالات، أجد نفسي عاجزا عن شراء تذكرة، والعودة لقضاء عطلة نهاية السنة مع العائلة".من جهتها أعلنت السلطات الجزائرية، على لسان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فتح تحقيق حول الأسعار الباهظة لتذاكر الرحلات الجوية إلى الجزائر.ووصف الوضع بـ "ممارسات" قد تثني الجالية الجزائرية بالخارج من القدوم والارتباط بوطنها؛ مؤكدا أنه، وحسب نتائج التحقيق، ستتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين الجزائريين من التواصل مع الوطن.وفي انتظار صدور نتائج التحقيق، ما زال أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، الذين يعدون بالملايين، يعانون من صعوبة بالغة في إيجاد رحلات جوية لا تقضي على مدخراتهم السنوية؛ متمنيين حلا دائما وسريعا لمشكلة زادت من صعوبة مواجهة جائحة كورونا.
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الجزائر

الجالية الجزائرية بالخارج في 2021... صعوبات في العودة بسبب الإغلاقات وارتفاع أسعار التذاكر

12:02 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / Fadel Sennaمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / Fadel Senna
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أحدثت إجراءات غلق الحدود أو فتحها جزئيا تجاه الجزائر، بسبب كورونا، ومن بينها النقص الشديد في الرحلات، وأسعار التذاكر الباهظة؛ حالة من القلق ومشاكل مادية ومعنوية لدى الجالية الجزائرية، في عام 2021.
الجزائر - سبوتنيك. وحول الصعوبات التي واجهتها الجالية الجزائرية، خلال العام، قال نائب رئيس منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، نور الإسلام توات، لوكالة سبوتنيك، إن "2021 كانت سنة صعبة على الجالية، ماديا ونفسيا، بعد الغلق المفاجئ للأجواء؛ حيث تضرر السائحين، ومن أتوا في رحلات علاجية بشكل مباشر".
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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علينا أن نذكر، إنه، وفي بدايات الجائحة، كانت القوى المنظمة في الجالية، تدعو الجزائريين إلى عدم العودة، مخافة نقل العدوى إلى المواطنين في الداخل".
وأضاف، "للأسف طالت وتعقدت الأمور، مما اضطرنا كجالية إلى التنسيق والعمل، ومخاطبة رئاسة الجمهورية والحكومة، من أجل السماح للمواطنين المقيمين خارج الوطن بالدخول للجزائر. لكن لم يأت الرد حينها، الشيء الذي أزعجنا، وحسبناه كنوع من اللاّمبالاة".
وتابع قائلا، "وبعد فتح الحدود، واجهنا مشكل الارتفاع في أسعار التذاكر، وعدم إمكانية تغيير التذاكر القديمة، وكذلك إشكالية تراخيص الدخول، التي أربكت الجزائريين في الخارج".
ورغم المشاكل، واكبت الجالية الجزائرية الأزمات التي كان يعشيها المواطنون في الداخل؛ بحسب توات، الذي أضاف، "كانت لدينا مبادرة أخرى، لإرسال أسطوانات الأكسجين إلى الجزائر، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا. ولقد أرسلنا ألف أسطوانة أكسجين، في دليل آخر على وطنية وتفان الجالية تجاه وطنها، مهما كانت الصعوبات".
وعن الدروس المستقاة، وطرق تجاوز الصعوبات مستقبلا؛ قال، "أسسنا منتدى الجزائريين في الخارج، لتوحيد اهتمامات الجالية؛ ولنكون أداة رافعة للاقتصاد الجزائري. وهذا يدعم الجزائريين في مشاريعهم".
وأعرب توات عن أمله في "إشراك الجالية في إدارة الشأن الداخلي"، والاستماع لمنتدى الجزائريين في الخارج، لكي تكون للجالية كلمة داخل الوطن.
وفي ذات الصدد قال سمير، وهو طالب جزائري في باريس، لم يستطع العودة إلى الجزائر، منذ أكثر من عامين، "أتفهم تماما ضرورة غلق الحدود لتفادي انتشار وباء كورونا. لكن الآن وبعد هذا الفتح الجزئي، كيف يمكن أن نصل إلى هذه الأسعار الخيالية لرحلات تدوم أقل من ساعتين؟ رحلات باريس - الجزائر بـ 900 يورو، فهل هذا معقول؟".
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ووجه الطالب رسالة إلى سلطات بلاده، بأن تضع حدا لجشع شركات الطيران، وتوفر رحلات كافية بأسعار تنافسية؛ مضيفا، "الآن رغم توفر بعض الرحالات، أجد نفسي عاجزا عن شراء تذكرة، والعودة لقضاء عطلة نهاية السنة مع العائلة".
من جهتها أعلنت السلطات الجزائرية، على لسان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فتح تحقيق حول الأسعار الباهظة لتذاكر الرحلات الجوية إلى الجزائر.
ووصف الوضع بـ "ممارسات" قد تثني الجالية الجزائرية بالخارج من القدوم والارتباط بوطنها؛ مؤكدا أنه، وحسب نتائج التحقيق، ستتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين الجزائريين من التواصل مع الوطن.
وفي انتظار صدور نتائج التحقيق، ما زال أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، الذين يعدون بالملايين، يعانون من صعوبة بالغة في إيجاد رحلات جوية لا تقضي على مدخراتهم السنوية؛ متمنيين حلا دائما وسريعا لمشكلة زادت من صعوبة مواجهة جائحة كورونا.
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