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الجيش الإماراتي يختتم منافسات الرماية بين وحداته... صور
الجيش الإماراتي يختتم منافسات الرماية بين وحداته... صور
اختتم الجيش الإماراتي منافسات الرماية والمشاة على مستوى القوات المسلحة بحضور نائب رئيس الأركان الفريق ركن عيسى المزروعي. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:25+0000
2021-12-30T13:25+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم إعلان ختام منافسات المشاة والرماية بالقوات المسلحة الإماراتية للعام التدريبي 2021 / 2022.وتهدف المنافسات إلى رفع مستويات الكفاءة القتالية لوحدات القوات المسلحة الإماراتية حتى تصل بهم إلى مستوى الاحتراف العسكري.كما تهدف تلك المنافسات إلى خلق روح بين وحدات القوات المسلحة في الجيش الإماراتي، بحسب الوكالة.ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية صورا ترصد جانبا من تلك المنافسات التي شاركت فيها وحدات المشاة والرماية.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الأماراتي يأتي في المرتبة رقم 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم لعام 2021.وتضم القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدفعة و180 مدفع ذاتي الحركة و112 راجمة صواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/تدريبات-مشتركة-للجيشين-السعودي-والإماراتي-على-مكافحة-الإرهاب-فيديو-1053291525.html
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الجيش الإماراتي يختتم منافسات الرماية بين وحداته... صور

13:25 GMT 30.12.2021
© AP Photoالجيش الإماراتي
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo
تابعنا عبر
اختتم الجيش الإماراتي منافسات الرماية والمشاة على مستوى القوات المسلحة بحضور نائب رئيس الأركان الفريق ركن عيسى المزروعي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم إعلان ختام منافسات المشاة والرماية بالقوات المسلحة الإماراتية للعام التدريبي 2021 / 2022.
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وتهدف المنافسات إلى رفع مستويات الكفاءة القتالية لوحدات القوات المسلحة الإماراتية حتى تصل بهم إلى مستوى الاحتراف العسكري.
كما تهدف تلك المنافسات إلى خلق روح بين وحدات القوات المسلحة في الجيش الإماراتي، بحسب الوكالة.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية صورا ترصد جانبا من تلك المنافسات التي شاركت فيها وحدات المشاة والرماية.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الأماراتي يأتي في المرتبة رقم 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم لعام 2021.
وتضم القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدفعة و180 مدفع ذاتي الحركة و112 راجمة صواريخ.
© Sputnik / Mohamed Hassan"إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
إف - 35 جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
"إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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