الحرس الثوري: القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول في العالم

وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي، وذلك حسب وكالة تسيم الإيرانية.وثمن قائد القوات البرية في الحرس الثوري "تواجد الفرقة 17 في عدة مهام في شمال غربي البلاد وتدمير مواقع الزمر المعادية للحكومة الإيرانية في تلك المناطق، فضلا عن إرسال القوات إلى سوريا ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أن "إيران قدمت شهداء كثيرين في سبيل الثورة".وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "هجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوب إيران والخليج ومضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على "ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.وهدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".
أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي، وذلك حسب وكالة تسيم الإيرانية.
وثمن قائد القوات البرية في الحرس الثوري "تواجد الفرقة 17 في عدة مهام في شمال غربي البلاد وتدمير مواقع الزمر المعادية للحكومة الإيرانية في تلك المناطق، فضلا عن إرسال القوات إلى سوريا ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أن "إيران قدمت شهداء كثيرين في سبيل الثورة".
وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "هجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوب إيران والخليج ومضيق هرمز.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على "ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.