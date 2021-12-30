الحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأشارت الصحفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، إلى التقارير التي تداولاتها مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، والتي ادعت أنه أصدر قرارا بتحميل المواطنين مبالغ مالية نظير الحصول على الجرعة الإضافية.ونقل المجلس عن وزارة الصحة نفيها للأنباء حول تحصيلها مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض، وتأكيدها أن اللقاحات بجرعاتها كافة (الأولى والثانية والتنشيطية) مجانية.وأوضحت الوزارة أنها تبعث برسائل خاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة إلى التسجيل مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها عبر الجهات المعنية.
علق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على التقارير التي أفادت بصدور قرار حكومي يلزم المواطنين بدفع تكلفة الحصول على الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح فيروس كورونا، والتي وصفها بـ"الشائعات".
وأشارت الصحفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، إلى التقارير التي تداولاتها مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، والتي ادعت أنه أصدر قرارا بتحميل المواطنين مبالغ مالية نظير الحصول على الجرعة الإضافية.
ونقل المجلس عن وزارة الصحة نفيها للأنباء حول تحصيلها مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض، وتأكيدها أن اللقاحات بجرعاتها كافة (الأولى والثانية والتنشيطية) مجانية.