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الحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
علق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على التقارير التي أفادت بصدور قرار حكومي يلزم المواطنين بدفع تكلفة الحصول على الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح فيروس... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T14:29+0000
2021-12-30T14:29+0000
العالم العربي
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وأشارت الصحفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، إلى التقارير التي تداولاتها مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، والتي ادعت أنه أصدر قرارا بتحميل المواطنين مبالغ مالية نظير الحصول على الجرعة الإضافية.ونقل المجلس عن وزارة الصحة نفيها للأنباء حول تحصيلها مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض، وتأكيدها أن اللقاحات بجرعاتها كافة (الأولى والثانية والتنشيطية) مجانية.وأوضحت الوزارة أنها تبعث برسائل خاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة إلى التسجيل مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها عبر الجهات المعنية.
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العالم العربي, وزارة الصحة المصرية, أخبار مصر الآن, مصر

الحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

14:29 GMT 30.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
 بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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علق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على التقارير التي أفادت بصدور قرار حكومي يلزم المواطنين بدفع تكلفة الحصول على الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح فيروس كورونا، والتي وصفها بـ"الشائعات".
وأشارت الصحفة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، إلى التقارير التي تداولاتها مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، والتي ادعت أنه أصدر قرارا بتحميل المواطنين مبالغ مالية نظير الحصول على الجرعة الإضافية.
ونقل المجلس عن وزارة الصحة نفيها للأنباء حول تحصيلها مبالغ مالية من المواطنين لهذا الغرض، وتأكيدها أن اللقاحات بجرعاتها كافة (الأولى والثانية والتنشيطية) مجانية.
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
مصر: متوفر لدينا الآن 64.3 مليون جرعة لقاح كورونا
أمس, 13:43 GMT
وأوضحت الوزارة أنها تبعث برسائل خاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة إلى التسجيل مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من المعلومات قبل نشرها عبر الجهات المعنية.
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