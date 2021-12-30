https://arabic.sputniknews.com/20211230/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-صعد-التوترات-في-أوروبا-1054761001.html

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي صعد التوترات في أوروبا

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي صعد التوترات في أوروبا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي فعل الكثير مؤخرا لتصعيد التوترات في أوروبا، بما في ذلك من خلال... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T10:45+0000

2021-12-30T10:45+0000

2021-12-30T10:45+0000

روسيا

أوروبا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707683_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_dcf2690bc32d22fb7237db8c2c2a6b40.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقالت زخاروفا، خلال إيجاز صحفي: " لقد بذل الاتحاد الأوروبي الكثير من الجهد لتصعيد التوترات في أوروبا ... في عام 2009، اخترع صيغة الشراكة الشرقية التي تهدف إلى مواجهة مبادرات التكامل الروسية، وبشكل عام، إنشاء مجال نفوذ لنفسه في فضاء الاتحاد السوفياتي".وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة، جرت أحاديث كثيرة في الاتحاد الأوروبي عن المقترحات الروسية المقدمة مؤخرا، ويلفت الانتباه هنا أن هذه التصريحات تبدو مختلفة حول هذا الموضوع في كل مرة".وتابعت: "بالمطلق، هناك تعدد أصوات".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وسبق ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

أوروبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أوروبا