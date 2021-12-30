الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي صعد التوترات في أوروبا

موسكو- سبوتنيك. وقالت زخاروفا، خلال إيجاز صحفي: " لقد بذل الاتحاد الأوروبي الكثير من الجهد لتصعيد التوترات في أوروبا ... في عام 2009، اخترع صيغة الشراكة الشرقية التي تهدف إلى مواجهة مبادرات التكامل الروسية، وبشكل عام، إنشاء مجال نفوذ لنفسه في فضاء الاتحاد السوفياتي".وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة، جرت أحاديث كثيرة في الاتحاد الأوروبي عن المقترحات الروسية المقدمة مؤخرا، ويلفت الانتباه هنا أن هذه التصريحات تبدو مختلفة حول هذا الموضوع في كل مرة".وتابعت: "بالمطلق، هناك تعدد أصوات".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وسبق ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي فعل الكثير مؤخرا لتصعيد التوترات في أوروبا، بما في ذلك من خلال إنشاء صيغة الشراكة الشرقية مع بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زخاروفا، خلال إيجاز صحفي: " لقد بذل الاتحاد الأوروبي الكثير من الجهد لتصعيد التوترات في أوروبا ... في عام 2009، اخترع صيغة الشراكة الشرقية التي تهدف إلى مواجهة مبادرات التكامل الروسية، وبشكل عام، إنشاء مجال نفوذ لنفسه في فضاء الاتحاد السوفياتي".
وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة، جرت أحاديث كثيرة في الاتحاد الأوروبي عن المقترحات الروسية المقدمة مؤخرا، ويلفت الانتباه هنا أن هذه التصريحات تبدو مختلفة حول هذا الموضوع في كل مرة".
وتابعت: "بالمطلق، هناك تعدد أصوات".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وسبق ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.