https://arabic.sputniknews.com/20211230/الرئيس-الأفغاني-السابق-يوضح-الخطأ-الذي-ارتكبه-وأدى-لسقوط-كابول-في-قبضة-طالبان-1054771861.html

الرئيس الأفغاني السابق يوضح الخطأ الذي ارتكبه وأدى لسقوط كابول في قبضة طالبان

الرئيس الأفغاني السابق يوضح الخطأ الذي ارتكبه وأدى لسقوط كابول في قبضة طالبان

قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إنه رتكب خطأ ساهم في استيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T15:42+0000

2021-12-30T15:42+0000

2021-12-30T15:42+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

أخبار العالم الآن

حركة طالبان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1049853328_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_6be2740dc12c4a45ba726f184ce25c30.jpg

وفي مقابلة مع شبكة "BBC"، أقرّ غني بأخطاء وقعت أثناء وجوده على رأس السلطة. وأوضح أنه أخطأ حينما "افتراض أن صبر المجتمع الدولي مستمر للأبد".كما أشار إلى الاتفاقية التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع طالبان، والتي مهدت الطريق أمام أحداث الـ 15 من أغسطس/آب.وأضاف أنه بدلاً من إبرام اتفاق على "عملية سلام، تم الاتفاق على عملية انسحاب على نحو قضى علينا".وتابع "بموجب هذا الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها وقوات حلفائها، فضلا عن عملية تبادل للأسرى - بعدها وافقت طالبان على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية".ووفقا له، فإن المحادثات لم تكن مجدية، وبحلول صيف 2021، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات المتبقية بحلول الـ 11 من سبتمبر/أيلول، أخذ مسلحو طالبان يجتاحون المدن الأفغانية واحدة تلو الأخرى.ما وقع في النهاية، بحسب الرئيس الأفغاني السابق، كان "انقلابا عنيفا، وليس اتفاقا سياسيا".وأنهى حديثه قائلا إن "حياتي تحطمت وجعلوني كبش فداء".وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 آب الماضي، بعد وجود في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.وسيطرت طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/قائد-الحرس-كان-مذعورا-وأخبرني-أننا-سنقتل-أشرف-غني-يصف-لحظات-الرعب-قبل-هروبه-من-أفغانستان-1054770729.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان