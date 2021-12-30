الرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات رئيسي جاءت في اجتماع ضم نشطاء ثقافيين واجتماعيين في محافظة "قم" الإيرانية، اليوم، مؤكدا خلاله أن بمقدور إيران حل تلك المشاكل.وذكر الرئيس الإيراني في معرض حديثه أن معدل التضخم تقلص في الشهور الماضية في بلاده، مشددا على أن الحكومة الإيرانية تتبني تحولا يتمحور حول العدالة الاجتماعية وأنها صاغت وثيقة تحول، موضحا أنه تم إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة على أساسها.ويشار إلى أن السنة المالية الإيرانية الجديدة ستبدأ 21 مارس/آذار 2022.ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت العقوبات شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.ومن أبرز الأحداث على الساحة الإيرانية، في 2021، الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها إبراهيم رئيسي، إضافة للمفاوضات النووية في فيينا، وإجراء 4 جولات محادثات مع السعودية.
وذكر الرئيس الإيراني في معرض حديثه أن معدل التضخم تقلص في الشهور الماضية في بلاده، مشددا على أن الحكومة الإيرانية تتبني تحولا يتمحور حول العدالة الاجتماعية وأنها صاغت وثيقة تحول، موضحا أنه تم إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة على أساسها.
ويشار إلى أن السنة المالية الإيرانية الجديدة ستبدأ 21 مارس/آذار 2022.
ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.
وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.