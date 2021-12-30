تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الرئيس-الإيراني-الأعداء-يحاولون-الإيحاء-بعدم-إمكانية-حل-المشاكل-الداخلية-1054770229.html
الرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية
الرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن أعداء بلاده يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية في البلاد. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T14:37+0000
2021-12-30T14:37+0000
عالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180777_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_e2a884630caa8c22d30d7bfafb8833eb.jpg
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات رئيسي جاءت في اجتماع ضم نشطاء ثقافيين واجتماعيين في محافظة "قم" الإيرانية، اليوم، مؤكدا خلاله أن بمقدور إيران حل تلك المشاكل.وذكر الرئيس الإيراني في معرض حديثه أن معدل التضخم تقلص في الشهور الماضية في بلاده، مشددا على أن الحكومة الإيرانية تتبني تحولا يتمحور حول العدالة الاجتماعية وأنها صاغت وثيقة تحول، موضحا أنه تم إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة على أساسها.ويشار إلى أن السنة المالية الإيرانية الجديدة ستبدأ 21 مارس/آذار 2022.ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت العقوبات شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.ومن أبرز الأحداث على الساحة الإيرانية، في 2021، الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها إبراهيم رئيسي، إضافة للمفاوضات النووية في فيينا، وإجراء 4 جولات محادثات مع السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/ماذا-حدث-في-إيران-داخليا-وخارجيا-عام-2021؟-1054705339.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180777_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_656104760d38d21ff3a2dda2dcdafd4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عالم, إيران

الرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية

14:37 GMT 30.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن أعداء بلاده يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية في البلاد.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات رئيسي جاءت في اجتماع ضم نشطاء ثقافيين واجتماعيين في محافظة "قم" الإيرانية، اليوم، مؤكدا خلاله أن بمقدور إيران حل تلك المشاكل.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
ماذا حدث في إيران داخليا وخارجيا عام 2021؟
28 ديسمبر, 14:01 GMT
وذكر الرئيس الإيراني في معرض حديثه أن معدل التضخم تقلص في الشهور الماضية في بلاده، مشددا على أن الحكومة الإيرانية تتبني تحولا يتمحور حول العدالة الاجتماعية وأنها صاغت وثيقة تحول، موضحا أنه تم إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة على أساسها.
ويشار إلى أن السنة المالية الإيرانية الجديدة ستبدأ 21 مارس/آذار 2022.
ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.
وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشملت العقوبات شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
ومن أبرز الأحداث على الساحة الإيرانية، في 2021، الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها إبراهيم رئيسي، إضافة للمفاوضات النووية في فيينا، وإجراء 4 جولات محادثات مع السعودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:15 GMTسجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر
15:12 GMTسنجاب "متعطش للدماء" يلقى نهاية حزينة بعد تسببه في إصابة 18 شخصا
15:02 GMTالكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب
14:57 GMTقيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه
14:57 GMTقائد الحرس كان مذعورا وأخبرني أننا سنقتل.. أشرف غني يصف لحظات الرعب قبل هروبه من أفغانستان
14:55 GMTمعلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد
14:52 GMT"التوابيت الطائرة".. قائمة أكثر المقاتلات "غير الناجحة" في الحرب الباردة
14:47 GMTإيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏
14:38 GMTالملك سلمان عن إيران: دولة جارة لكن عليها أن تكف عن سياستها السلبية..بداية توتر أم تهدئة في المنطقة؟
14:37 GMTالرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية
14:36 GMTبوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق
14:32 GMTمراسلة سودانية تعلن على الهواء أن السلطات منعتها من إكمال البث... فيديو
14:31 GMTصحيفة عبرية تكشف فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
14:29 GMTالحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
14:26 GMTكنعان: نحن على أبواب انتفاضة رابعة نصرة للأقصى
14:25 GMTدراسة جديدة تشير إلى علاقة اللحوم الحمراء بأمراض القلب
14:21 GMTانسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
14:17 GMTالداخلية المصرية تفتتح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية
13:55 GMTبوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
13:51 GMTمذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله